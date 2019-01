Bayern zieht nach - Siegt Düsseldorf auch gegen Leipzig?

MÜNCHEN - Am Samstag hat der BVB mit einem 5:1 gegen Hannover eindrucksvoll vorgelegt, nun zog der deutsche Rekordmeister nach: Mit 4:1 setzte sich der FC Bayern zu Hause gegen Stuttgart durch. In der zweiten Sonntagspartie will Düsseldorf gegen Leipzig seine Siegesserie fortsetzen.

Sorgte mit seinem dritten Tor in den beiden letzten Spielen für die Vorentscheidung gegen Stuttgart: Leon Goretzka. © Matthias Balk



+++ Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig im Live-Ticker +++

FC Bayern München - VfB Stuttgart 4:1 (1:1)

Mit einem 4:1-Pflichtsieg gegen den VfB Stuttgart hat Bayern München seinen Sechs-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund verteidigt. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag vor 75.000 Zuschauern durch einen Treffer von Thiago (5. Minute), ein VfB-Eigentor von Christian Gentner (55.) sowie die Tore von Leon Goretzka (71.) und Robert Lewandowski (84.) durch.

Anastasios Donis erzielte für die Gäste das 1:1 (26.). Der BVB, der am Samstag mit dem 5:1 gegen Hannover 96 vorgelegt hatte, führt mit 48 Punkten vor den Bayern (42). Stuttgart bleibt mit 14 Punkten auf Relegationsplatz 16 in akuter Abstiegsgefahr.

