Bei Vollmond auf Langlaufskiern über die Seiser Alm

Moonlight Classic in Südtirol begeistert Skistars und Hobbysportler - vor 1 Stunde

SEISER ALM - Skilanglauf bei Vollmond – das gibt es nur auf der Seiser Alm in Südtirol. Wenn die atemberaubende Kulisse zwischen Langkofel und Schlern unter Schnee liegt und die Strecke mit 1000 Fackeln ausgeleuchtet ist, hetzen bei der Moonlight Classic Skistars und hunderte Hobbysporter durch die Loipe. Mondschein, winterliches Weiß und Schneefall machen das Rennen zu einer einzigartigen Veranstaltung aus, die ihresgleichen sucht.

Berge, Vollmond, Schnee und eine atemberaubende Kulisse - das Moonlight Classic in Südtirol hat alles zu bieten, was das Herz eines Skielangläufers begehrt. © Peter Ehler



Berge, Vollmond, Schnee und eine atemberaubende Kulisse - das Moonlight Classic in Südtirol hat alles zu bieten, was das Herz eines Skielangläufers begehrt. Foto: Peter Ehler



Dabei hätte das Wetter den Veranstaltern diesmal beinahe noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bis zuletzt arbeiteten die Helfer und Verantwortlichen des spektakulären Nachtrennens an der Streckenpräparierung. Erst fehlte für den Skimarathon der Schnee, dann kam kurz vor dem Start doch noch der Winter zurück und legte die atemberaubende Kulisse binnen weniger Stunden unter ein weißes Kleid.

Was ambitionierte Hobbysportler und Zuschauer entlang der Strecke zwischen Compatsch, Ritsch, Goldknopf und Spitzbühl freute, brachte die Favoriten dagegen in arge Bedrängnis. Schließlich musste buchstäblich bis kurz vor dem Startschuss gewachst und frisch präpariert werden.

Hohes Preisgeld

Die Moonlight Classic ist inzwischen nicht nur ein beliebter Sport Event sondern als Langlauf-Nachtrennen auch ein unvergessliches Erlebnis. Bei der elften Auflage waren neben den Profiläufern auch viele Volkslanglaufer am Start, die sich weniger von den imposanten 13.600 Euro Preisgeld für die Sieger, sondern von der nächtlichen Kulisse anlocken hatten lassen.

Auf zwei Routen ging es über 15 und 30 Kilometer über Europas größte Hochalm. Das Interesse an dem Wettkampf, der inzwischen Starter aus 14 Nationen auf die Seiser Alm lockte, hat kontinuierlich zugenommen. Sowohl bei den Teilnehmern als auch bei Zuschauern und Urlaubern, die sich das Spektakel in der Vollmondnacht nicht entgehen lassen wollen.

Großartiges Comeback für Langlauf

"Der Langlaufsport erlebt im Schlerngebiet wieder ein großartiges Comeback", freute sich Bürgermeister Andres Colli. Denn als sich vor über einem Jahrzehnt die Seiser Alm zur autofreien Zone erklärt hatte, blieben schlagartig die meisten Langläufer weg. "Die wollen mit dem Auto zum Parkplatz an der Loipe fahren. Das ist auf der ganzen Welt so", unterstreicht Organisator Robert Santer. Denn der Langlauf hatte auf der Seiser Alm eine große Tradition und bei Vollmond und schönen Wetter schaut die Landschaft natürlich noch einmal anders aus. Um die Gäste und Sportler wieder zu gewinnen, hatte der Gastronom daher die Idee des Vollmond-Skimarathons ausgetüftelt.

Viele Ferienorte in den Alpen bieten beim Wintervollmond für alpine Skifahrer mit Fackelabfahrten und Nachtrodeln ebenfalls Nervenkitzel an. Das Vergnügen ist aber schnell vorbei, meist geht es dann rasch zum Abfeiern in die Skihütten. "So richtig ausgiebig kann man das Leuchten des Winters doch nur beim Langlauf genießen", meint Robert Santer. Er weiß wovon er spricht. Als er früher beim Pustertaler Skimarathon oder dem Toblach-Cortina teilnehmen wollte, hatte er oft am Abend trainiert und gestaunt, wie gut das bei Vollmond geht“. Denn tagsüber musste der Sportler im Gasthaus für die Gäste kochen.

Im klassischen Stil

Inzwischen hat das Rennen die gesamte Alm infiziert und Santer und sein Team haben viele der 170 Einwohner hinter sich. Denn sie alle sind irgendwie an der Organisation mit beteiligt. Beim Rennen geht es über 15 und 30 Kilometer im klassischen Stil. Das sieht zwar weniger dynamisch aus, als der Skatingschritt. "Dafür kommt auch mäßig trainierter Läufer in Würde den Berg hoch. Beim Skaten stirbt er unterwegs ab", sagt Robert Santer und erhält prominenten Zuspruch.

"Wer die Hochalm im Winter erkunden möchte, kommt mit toll präparierten Pisten und Loipen ganz auf seine Kosten" pflichtete im Siegerin Monique Siegel bei. Die ehemalige Juniorenweltmeisterin aus Deutschland gewann bei den Damen das 30 Kilometerrennen. Sie wird im Weltcup vom Tourismusverband Seiser Alm unterstützt.

Peter Ehler