Belgrad statt Bamberg: Neue Herausforderung für Nikolic

Slowenischer Europameister wechselt aus Oberfranken nach Serbien - vor 11 Minuten

BAMBERG - Bereits seit einigen Tagen wurde darüber spekukliert, dass Ex-Brose-Spieler Aleksej Nikolic eine neue sportliche Heimat gefunden hat. Wie nun offiziell bestätigt wurde, hat sich Partizan Belgrad die Dienste des Point Guards gesichert - und das gleich für drei Jahre.

Bye bye, Bamberg: Aleksej Nikolic verlässt die Oberfranken und schließt sich Partizan Belgrad an. © Sportfoto Zink / HMI



Bye bye, Bamberg: Aleksej Nikolic verlässt die Oberfranken und schließt sich Partizan Belgrad an. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Dass sich die Wege von Brose Bamberg und Aleksej Nikolic nach drei gemeinsamen Jahren trennen werden, wurde durch Bambergs Offizielle schon Anfang Juli bestätigt. In der abgeschlossenen BBL-Spielzeit 2017/2018 kam Nikolic in 28 Partien für rund 18,5 Minuten zum Einsatz. In dieser Zeit konnte er 5,3 Punkte, 1,3 rebounds und 1,5 Assists für sich verbuchen. In der Euroleague stehen in 29 Einsätzen 2,6 Punkte und 1,7 Korbvorlagen in der Statistik.

In Serbien hofft der 23-Jährige, der im vergangenen Sommer an der Seite von Mega-Talent Luka Doncic mit seinem Heimatland Slowenien Europameister wurde, nun eine größere Rolle mit mehr Verantwortung übernehmen zu können.

Benjamin Strüh