Bellinghausen: "CR7 würde in Regionalliga nicht auffallen"

Düsseldorfer Linksfuß teilt ordentlich aus - vor 37 Minuten

DÜSSELDORF - In der linken Ecke: Cristiano Ronaldo, Real Madrid, vierfacher Weltfußballer, dreifacher Champions-League-Sieger und Europameister. Ihm gegenüber in der rechten Ecke: Kein geringerer als Axel Bellinghausen, Fortuna Düsseldorf, Linksfuß, Mittelfeldmotor, Zweitliga-Kultfigur. Letzterer sorgt mit einer Aussage in einem Interview mit dem Fußballmagazin Kicker für Aufsehen - und für geteilte Meinungen.

Axel Bellinghausen (rechts) von der Fortuna aus Düsseldorf lehnt sich in einem Interview mit dem Kicker aus dem Fenster: "Cristiano Ronaldo würde in der Regionalliga nicht auffallen." © Fotomontage Nordbayern.de



Axel Bellinghausen (rechts) von der Fortuna aus Düsseldorf lehnt sich in einem Interview mit dem Kicker aus dem Fenster: "Cristiano Ronaldo würde in der Regionalliga nicht auffallen." Foto: Fotomontage Nordbayern.de



Bellinghausen ist sich sicher: "Ich behaupte, dass ein Cristiano Ronaldo in der Regionalliga nicht mehr auffallen würde. Umgekehrt könntest du einen von uns bei einem der Topklubs unterbringen, der würde mitschwimmen", zitiert der Kicker den 33-Jährigen auf Facebook.

Die 0:1-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth hat Bellinghausen ganz offensichtlich gewaltig zugesetzt. Anders ist eine derartige Aussage doch kaum zu erklären. Oder ist an seiner wagemutigen Aussage vielleicht sogar etwas wahres dran?

Tatsache ist, das Niveau in der Regionalliga ist mit Sicherheit kein schlechtes. Aber CR7-adäquat? Nunja, diese Frage lässt sich objektiv betrachtet nicht beantworten und lässt Raum für allerlei Spekulationen. Vielleicht läuft Bellinghausen ja demnächst auf seine alten Tage in königlichem Weiß auf.

loc