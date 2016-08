Benatelli bleibt cool: Würzburg fährt ersten Sieg ein

2. Bundesliga am Freitag: Kickers siegen kurz vor Schluss in Heidenheim - vor 19 Minuten

HEIDENHEIM - Erst im Pokal gefeiert, nun auch in der Liga: Die Würzburger Kickers haben beim 1. FC Heidenheim den ersten Saisonsieg eingefahren. Rico Benatelli erzielte für die Unterfranken kurz vor dem Ende den vielumjubelten Siegtreffer.

Patrick Weihrauch (Mi.) wird für sein Führungstor in Heidenheim von den Kollegen geherzt. © dpa/Stefan Puchner



Patrick Weihrauch (Mi.) wird für sein Führungstor in Heidenheim von den Kollegen geherzt. Foto: dpa/Stefan Puchner



1. FC Heidenheim - Würzburger Kickers 1:2

Aufsteiger Würzburger Kickers hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga gefeiert. Rico Benatelli erzielte für die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit den erlösenden Treffer zum 2:1 beim 1. FC Heidenheim. Vor 11100 Zuschauern in der Voith-Arena hatte Patrick Weihrauch (17. Minute) die Unterfranken am Freitagabend in Führung gebracht, Marc Schnatterer (60.) glich zwischenzeitlich aus.

Sowohl die Heidenheimer als auch Würzburger erspielten sich bei großer Hitze zunächst keine nennenswerten Torchancen. Sie versuchten kein allzu hohes Tempo zu gehen. Die Führung für die Gäste fiel dann durchaus überraschend. Nach einem schönen Doppelpass mit Nejmeddin Daghfous erzielte Weihrauch das 1:0. Nach einem Eckball scheiterte Tim Kleindienst dann bei der besten Heidenheimer Chance vor der Pause am glänzend reagierenden Kickers-Keeper Robert Wulnikowski (42.).

Die Heidenheimer kamen energisch aus der Kabine und drängten die Würzburger in die Defensive. Sechs Minuten nach der Halbzeit konnte Wulnikowski zusammen mit seiner Deckung gegen Denis Thomalla retten. In der 60. Minute mussten die Kickers gegen spielbestimmende Hausherren den Ausgleich hinnehmen. Schnatterer zog von der rechten Außenbahn in den Strafraum und überwand den machtlosen Wulnikowski.

Hollerbachs Team fing sich aber wieder und agierte in der Folge sortierter. Benatelli (64.) schoss knapp am Tor von Kevin Müller vorbei. Eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit war er dann zielsicherer, als er einen weitergeleiteten Ball von Daniel Nagy verwandeln konnte und für den Würzburger Jubel sorgte.

+++Heidenheim gegen Würzburg zum Nachlesen im Liveticker+++

VfL Bochum - Hannover 96 1:1

Hannover 96 ist in der 2.-Bundesliga weiter ohne Niederlage. Am Freitag erarbeitete sich der Erstliga-Absteiger gegen den VfL Bochum ein 1:1 (0:0) und holte sich im dritten Match den siebten Punkt. Vor 19 218 Zuschauern in Bochum war Johannes Wurtz (73. Minute) für die Hausherren erfolgreich, ehe Salif Sané (74.) im Gegenzug ausgleichen konnte. Die Gäste stellten die spielerisch reifere Elf. Bochum hielt fünf Tage nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf (3:4) mit Leidenschaft dagegen. Beide Teams zeigten trotz hoher Temperaturen ein flottes Match, agierten aber nachlässig in der Chancenverwertung.

SV Sandhausen - VfB Stuttgart 1:2

Aufstiegsanwärter VfB Stuttgart hat sich dank eines glanzlosen 2:1 gegen den SV Sandhausen mit dem ersten Auswärtssieg der Saison in die Länderspielpause verabschiedet. Neuzugang Simon Terodde erzielte am Freitagabend sein erstes Tor für den Bundesliga-Absteiger (39. Minute), Kapitän Christian Gentner traf früh zum 2:0 (65. Minute) vor der Rekordkulisse von 13 083 Zuschauern im Hardtwaldstadion. Der Anschlusstreffer gelang Andrew Wooten (76.). Nach drei Spieltagen in der 2. Liga halten die Fußballer aus Stuttgart damit den Kontakt zur Spitze. Sandhausen droht mit nur einem Punkt dagegen der Absturz ans Tabellenende.

dpa/at