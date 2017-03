Durchatmen, endlich wieder gewonnen! Gegen Arminia Bielefeld holte der 1. FC Nürnberg nach zuletzt vier sieglosen Spielen wieder drei Punkte - und zudem den ersten Heimsieg des Jahres. In Spiel eins unter dem neuen Coach Köllner war der FCN die deutlich aktivere Mannschaft und schlug Bielefeld verdient.

Der HC Erlangen ist in die Nürnberger Arena abgewandert. Plötzlich sind in Erlangen Spiele der Bayernliga-U23 besonders interessant. Jetzt stand das Derby gegen den TV 1861 Bruck an - und der holte sich gegen den HCE eine krachende Abfuhr ab. Mit 31:20 gewann der größere Erlanger Verein deutlich - die Bilder!