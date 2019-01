Bereit für den Club: Latza kann für Mainz die Fäden ziehen

Mittelfeldstratege ist nach seiner Verletzung wieder fit - vor 1 Stunde

MAINZ - Im Spiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Nürnberg kann Mainz 05 auf Mittelfeldstratege Danny Latza setzen, der nach seiner Verletzung wieder einsetzbar ist. Der Club muss am Samstag nach zwölf sieglosen Spielen endlich wieder Punkte holen, doch auch die Mainzer wollen sich mit einem Sieg weiter vom unteren Tabellendrittel absetzen.

Wieder fit: Danny Latza will im Spiel gegen den Tabellenletzten aus Nürnberg wieder jubeln können. © Arne Dedert (dpa)



Der FSV Mainz 05 kann beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf Danny Latza setzen. "Er ist fit", sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Der Mittelfeldspieler hatte den Rückrunden-Auftakt der 05er beim VfB Stuttgart (3:2) wegen einer Wadenverletzung verpasst. "Unser Anspruch ist es, die drei Punkte einzufahren", betonte der FSV-Coach, der noch an der richtigen Strategie gegen den seit zwölf Spielen sieglosen Club bastelt. Offen ist, ob Schwarz erneut Alexander Hack in der Innenvertedigung das Vertrauen schenkt.

dpa