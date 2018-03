Berlin sorgt sich um Marcelinho

Früheres Mittelfeld-Ass wurde in Klinik eingeliefert - vor 15 Minuten

BERLIN - Der Gesundheitszustand von Ex-Hertha-Star Marcelinho gibt dem Haupstadtverein derzeit Grund dafür, den Blick Richtung Brasilien zu wenden.

Marcelinho geht's nicht gut. Bei der "Alten Dame" von der Spree verfolgt man das mit Sorge. Foto: dpa



"Mit einer Durchblutungsstörung im Gehirn ist unser Marcelinho gestern in Brasilien ins Krankenhaus eingeliefert worden", informierte der Berliner Bundesligist am Freitag über die sozialen Netzwerke.

Marcelinho war 2001 für sieben Millionen Euro Ablöse von Gremio Porto Alegre zu Hertha gekommen. In 155 Erstligaspielen schoss er 65 Tore für die Berliner. Der mittlerweile 42-jährige Marcelinho ist in seiner Heimat noch immer aktiv. Sein aktueller Verein Treze Futebol Clube berichtete von einer leichten Ischämie, einer Verengung der Blutgefäße, die einen weiteren Klinikaufenthalt von Marcelinho in Campina Grande notwendig mache.

In einer Videobotschaft beruhigte Marcelinho seine Fans: Es gehe ihm gut. Möglicherweise könne der ehemalige Herthaner schon in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen, teilte sein Klub mit. Marcelinho hatte vor einem Jahr in Berlin sein Abschiedsspiel bestritten. "Ich trage den Verein im Herzen", sagte der Mittelfeldspieler, der von 2001 bis 2006 für Hertha aktiv war. Später hatte der Brasilianer für Trabzonspor in der Türkei und für den VfL Wolfsburg gespielt.

dpa