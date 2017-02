Berlin will Dortmunds Stimmung weiter drücken

Pokal-Mittwoch: Schalke spielt in Sandhausen - Lotte hat was vor - vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Nach den jüngsten Ausschreitungen ist das Pokalspiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC in den Hintergrund gerückt. Schalke will in Sandhausen seine wohl einzige Chance auf einen internationalen Wettbewerb nutzen. Und Lotte plant den nächsten Coup.

Marvin Plattenhardt und seine Herthaner bekommen es im Pokal-Achtelfinale nicht mit Leverkusen, sondern mit dem BVB zu tun. © WOLFGANG RATTAY



Katerstimmung in Dortmund, große Hoffnungen bei Schalke 04, Euphorie in Frankfurt und Vorfreude bei Pokalschreck Lotte: In den vier Achtelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals am Mittwoch kämpft neben vier Bundesligisten auch ein großer Außenseiter um den Einzug in die nächste Runde. Drittligist Sportfreunde Lotte kann ohne Druck in die Partie gegen Zweitligist 1860 München (18.30 Uhr/Sky) gehen.

Beim BVB dagegen kommt nach den Ausschreitungen vor der Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig noch keine wirkliche Vorfreude auf das Pokal-Duell mit Hertha BSC (20.45 Uhr/ARD und Sky) auf. Dabei ging es für Borussia Dortmund mit dem 1:0-Sieg gegen Leipzig in der Bundesliga sportlich zuletzt wieder bergauf. "Gegen Leipzig haben wir Biss gepaart mit unserer Qualität gezeigt. Das ist so, wie wir uns das wünschen und wie wir es im Pokal auch schon wieder brauchen", sagte Trainer Thomas Tuchel. Ähnlich wie Tuchel verspürt auch Erik Durm Aufwind beim BVB: "Der Sieg kann extrem Power geben."

"Nur Dortmund hat etwas zu verlieren"

Die Berliner reisen dennoch gelassen nach Dortmund. "Morgen Abend sollte der Sport im Fokus stehen. Die Atmosphäre in Dortmund haben wir aus Berliner Sicht immer als sehr gut empfunden", sagte Manager Michael Preetz. Coach Pal Dardai sieht sein Team als Außenseiter, hält das aber für einen psychologischem Vorteil: "Nur Dortmund hat etwas zu verlieren. Wir gehen mit Mut und Risiko in das Spiel."

Besonders im Fokus steht auch die Partie der Sportfreunde Lotte gegen 1860 München. Der Drittligist warf bereits die Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb, nun will Lotte auch im Achtelfinale seinem Ruf als Pokalschreck gerecht werden. "1860 ist der Top-Favorit. Wenn alles normal läuft, gewinnen sie. Aber manchmal sind die Sachen eben nicht normal", sagte Sportfreunde-Coach Ismail Atalan. Trainer-Kollege Vitor Pereira hat von seinen 60ern "maximale Konzentration" gefordert: "Das wird ein harter Kampf werden."

Weinzierl warnt die Hardtwald-Gäste

Das in der Liga als Zwölfter abgeschlagene Schalke 04 will sich über den DFB-Pokal die Chance auf einen internationalen Wettbewerb erhalten. Nach dem Achtungserfolg mit dem 1:1 beim FC Bayern am vergangenen Wochenende reisen die Schalker mit Selbstvertrauen zum Duell am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen. Dennoch warnte Coach Markus Weinzierl: "Das wird ein ganz anderes Spiel. Am Samstag waren wir Außenseiter, in Sandhausen sind wir Favorit."

Chancen rechnet sich auch der Gegner aus. "Wir haben die Qualität, eine Überraschung schaffen zu können", sagt SV-Coach Kenan Kocak, der ohne Angst in die Partie geht. "Wir haben keine Zitterknie, auch wenn wir die Kräfteverhältnisse realistisch einschätzen können."

Kovac die Euphoriewelle

Ganz anders als auf Schalke ist die Situation in diesem Jahr in Frankfurt: Auf den derzeitigen Rang drei in der Liga soll in der Partie bei Zweitligist Hannover 96 (20.45 Uhr/Sky) der Einzug ins Pokal-Viertelfinale folgen. "Wir sind auf einer Euphoriewelle, das wollen wir auch im Pokal nutzen", sagte Coach Niko Kovac. Trotz der überzeugenden Auftritte in der Liga sieht Kovac eine Elf im Pokal nicht unbedingt als Favorit. "Auf dem Papier sicherlich, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz", urteilte er. "Hannover ist für mich eine Erstliga-Mannschaft und ein Aufstiegsaspirant."

Die Niedersachsen liegen derzeit auf Rang zwei der 2. Liga. 96-Coach Daniel Stendel kann mit seinem Team trotz der jüngsten 1:4-Pleite in Fürth frei aufspielen. Den Druck sieht er bei den Gästen. "Wir werden alles dafür tun, noch das eine oder andere Pokalspiel in dieser Saison zu haben", sagte Stendel. "Es stehen alle Anzeichen auf Angriff und das werden wir tun." Deswegen treten die 96er auch mit einer Neuauflage jenes Trikots an, in dem die Niedersachsen 1992 Borussia Mönchengladbach im Pokal-Finale bezwangen.

