Der "Terrier" wird 70 Jahre alt: Hans-Hubert - Spitzname: Berti - Vogts. In den Siebzigern war er bissiger Verteidiger der legendären Gladbacher Fohlenelf, dazu Weltmeister und Europameister als Nationalspieler. 1990 löste er Franz Beckenbauer als Trainer der DFB-Elf ab, wurde erst Spottobjekt in den Medien, aber 1996 Europameister. In den 2000ern wurde er zum Weltenbummler, coachte unter anderem Kuwait, Nigeria und Aserbaidschan. Den Spitzname "Terrier" bekam Vogts aufgrund seiner bissigen, kämpferischen Spielweise verpasst. Das Bild zeigt Vogts im WM-Finale in München 1974, als er vor Hollands Stürmer Johan Cruyff (rechts) zum Kopfball hochsteigt. © dpa