"Besser untergehen": Ancelotti ätzt gegen Bayern München

Ex-Trainer bricht sein Schweigen und holt zum verbalen Rundumschlag aus - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Mit stoischer Ruhe wie einst auf der Trainerbank in der Allianz Arena ertrug Carlo Ancelotti das Nachtreten von Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern München. Jetzt reicht es dem Star-Trainer. Ancelotti läuft heiß und feuert aus allen Rohren gegen den Rekordmeister.

Jetzt wurde es dem Mister zu bunt! Carlo Ancelotti hat knallhart mit dem FC Bayern München abgerechnet. © dpa



Boateng, Lewandowski, Hoeneß oder Rummenigge - kaum ein Verantwortlicher, der nicht erstaunlich offen seinen Unmut über die Amtszeit von Carlo Ancelotti beim FC Bayern München kundgetan hat. Nachfragen dazu ließ der Italiener immer unbeantwortet - bis jetzt! Im Interview mit dem italienischen TV-Programm Domenica sportiva legt Ancelotti jetzt so richtig los: "Es ist besser, an seinen Plänen festzuhalten und unterzugehen, als sie sich von anderen aufzwingen zu lassen". Rums! Der 58-Jährige schiebt direkt hinterher: "Viel wurde gesagt von Bayerns Präsident, den Spielern, den Medien. [...] Den Bayern haben meine Methoden missfallen. Bei mir geht es um Qualität und nicht Quantität." Bevorzugung und Missachtung von Spielern, zu lasches Training, Raucher in der Kabine - dem Italiener wurden gegen Ende seiner Leitung immer mehr Angriffspunkte zur Last gelegt. Vor knapp zwei Monaten zog der FC Bayern dann die Reißleine nach der Pleite bei Paris St. Germain in der Champions League und stellte sensationell Jupp Heynckes als Nachfolger vor.

Absage als Nationaltrainer

Einmal in Plauderlaune, eierte Ancelotti auch bezüglich der Gerüchte, er übernehme womöglich die italienische Nationalmannschaft, nicht groß herum. Nach der gescheiterten Qualifikation für die WM 2018 in Russland habe ihn der italienische Fußballverband kontaktiert, "aber ich will nicht das Handwerk ändern. Ich bin stolz, dass in Italien mein Name für den Posten umgeht." Er bevorzuge, in einem Club zu bleiben. Die strukturellen Probleme des italienischen Fußballs könne er nicht lösen.

Italien hat sich erstmals seit fast 60 Jahren nicht für die Fußball Weltmeisterschaft qualifiziert. Nach dem Abgang von Trainer Gian Piero Ventura suchen die Azzurri einen Nachfolger. "In Italien sind wir nicht auf einem Niveau mit Spanien, Deutschland oder England", so Ancelotti. Mit Bezug auf Spekulationen, dass er wieder zu seinem Ex-Club AC Mailand geht, sagte er: "Ich fände es schön, nach Italien zurückzugehen und meine Vergangenheit spricht eine klare Sprache." Aber mit dem Club habe er keinen Kontakt gehabt.