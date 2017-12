Biathlon-Weltcup in Hochfilzen: Dahlmeier kehrt zurück

Weltcup-Siegerin der vergangenen Saison steigt in Österreich wieder ein - vor 31 Minuten

HOCHFILZEN - Biathlon-Königin Laura Dahlmeier kehrt in den Weltcup zurück und trifft beim Weltcup in Hochfilzen auf eine Teamkollegin, die an ihrem Thron kratzen könnte.

Will auch in der Biathlon-Saison 2017/18 ganz oben stehen: Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier. © Martin Schutt/dpa



Will auch in der Biathlon-Saison 2017/18 ganz oben stehen: Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier. Foto: Martin Schutt/dpa



Laura Dahlmeier hob erstaunt den Kopf, als sie in Hochfilzen auf Denise Herrmann und den Zweikampf im Damen-Team angesprochen wurde. "Es ist ja noch gar nicht losgegangen", sagte sie. Denn die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin kehrt nach dem wegen einer Erkältung verpassten Saison-Auftakt in Tirol in den Weltcup zurück. "Mir geht es soweit gut, es passt alles", sagte sie am Donnerstag.

Vor dem Sprint-Wettkampf am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) wollte auch die zweimalige Östersund-Siegerin Herrmann von einer Kampfansage nichts wissen: "Mich würde es freuen, wenn es spannend wird. Lassen wir uns überraschen", sagte die frühere Langläuferin.

Eine neue Konkurrentin

Dahlmeier stapelt tief, Herrmann ist glücklich, überhaupt dabei sein zu dürfen. "Im Frühjahr bin ich noch als Zuschauer nach Hochfilzen gefahren und hab mir ein WM-Rennen angeschaut. Und jetzt, ein paar Monate später, stehe ich dort selbst am Start." Die 28 Jahre alte Sächsin ist urplötzlich zur Dahlmeier-Rivalin geworden – auch wenn sie das anders sieht. "Da fehlt bei mir schon noch sehr, sehr viel. Laura legt einfach eine Kostanz an den Tag und sie ist einfach die perfekte Biathletin unserer Zeit."

Doch Dahlmeier hat sich nach ihren historischen WM-Triumphen im Februar mit fünf Titeln und einmal Silber an Herrmann orientiert. "Laura ist auch immer scharf drauf, mit mir ein paar Sprinteinheiten zu machen. Das freut mich, weil es uns beide einfach pusht", verriet die Neu-Biathletin Herrmann.

Keine Lust aufs Promi-Leben

Wie sehr, wird sich nun im ersten Sprint-Duell zeigen: "Dass meine Form gleich bei einhundert Prozent sein wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht", sagte Dahlmeier. "Wunderdinge erwarte ich nach der Krankheit eher nicht." Betroffen zeigte sich Dahlmeier vom Tod des jungen Ski-Rennfahrers Max Burkhart, ihres Vereinskollegen. Die Partenkirchnerin kondolierte auf ihrer Facebook-Seite.

Dahlmeiers Erfolge ließen ihre Bekanntheit steigen, nicht nur in ihrer bayerischen Heimat wird sie erkannt. "Mein Ziel war es nie, Promi zu werden, sondern Biathletin. Ich möchte an meinen sportlichen Leistungen gemessen werden", sagte sie einmal.

Angst vor der Korea-Krise

Dahlmeier schottet sich, im Gegenteil zu Herrmann, am liebsten vor der Öffentlichkeit ab. Ihr Privatleben ist tabu, im Rampenlicht fühlt sie sich längst nicht so wohl wie Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner. Und im Urlaub steigt sie auf weit entfernte Berggipfel, wie etwa im Sommer in Peru auf den 5947 Meter hohen Alpamayo, "den Gipfel meiner Träume", wie Dahlmeier sagt.

Einen weiteren Traum, ihren größten sportlichen, will sie sich im Februar erfüllen. Seit ihrer Kindheit träume sie vom Olympiasieg, in Südkorea soll das gelingen. "Eine Goldmedaille, am liebsten im Einzel" will sie holen. Ganz ungetrübt ist die Vorfreude nicht, denn die Korea-Krise beschäftigt auch die Skijäger. Sollte sie sich weiter verschärfen und es wirklich gefährlich werden, würde Dahlmeier unter Umständen sogar auf ihre zweiten Winterspiele verzichten.

dpa