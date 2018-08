Bielefeld besiegt Dresden - Bochum gewinnt das Derby

Arminia schlägt Dynamo mit 2:1 und feiert den ersten Saisonsieg - vor 1 Stunde

BIELEFELD - Ein geglückter Heimauftakt für Bielefeld: Die Arminia bezwang im späten Spiel am Samstag ein 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden. Zuvor gelang Bochum ein Sieg in Duisburg, am Freitag bereits sprang St. Pauli durch einen 2:0-Erfolg gegen Darmstadt zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

Bielefeld feiert! Die Arminia gewann ihr erstes Heimspiel am Samstag mit 2:1. © Friso Gentsch



Bielefeld feiert! Die Arminia gewann ihr erstes Heimspiel am Samstag mit 2:1. Foto: Friso Gentsch



Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden 2:1 (2:0)

Arminia Bielefeld ist ein erfolgreicher Saison-Heimauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Am Samstag bezwangen die Ostwestfalen Dynamo Dresden mit 2:1 (2:0). Neuzugang Joan Simun Edmundsson (27. Minute) und Fabian Klos (33.) erzielten die Tore für die Arminia, die weiter ohne Niederlage ist. Für Dresden, das am zweiten Spieltag die erste Pleite kassierte, traf Erich Berko (86.)

Vor 19.409 Zuschauern agierte Bielefeld beherzt in der Offensive und nutzte seine Torchancen. Dem von den Färöer stammenden Nationalspieler Edmundsson, der bereits beim Saisonstart vor einer Woche gegen Heidenheim (1:1) den Bielefelder Treffer markierte, gelang mit einem Schuss aus zehn Metern das 1:0. Kurz darauf vollendete Klos einen perfekt vorgeetragenen Konterangriff zum 2:0.

Dresden setzte fünf Tage nach dem Sieg gegen Duisburg (1:0) zunächst kaum Akzente. Die Gäste fanden erst nach der Pause ins Spiel, Berko gelang aber nur der Anschlusstreffer.

MSV Duisburg - VfL Bochum 0:2 (0:0)

Der VfL Bochum hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gegen den MSV Duisburg mit 2:0 (0:0). Vor 20.541 Zuschauern in Duisburg waren Sidney Sam (55. Minute) und Silvere Ganvoula (64.) für Bochum erfolgreich. Nach einer Roten Karte gegen Sam (67./Tätlichkeit) war der VfL in Unterzahl. Der MSV wartet nach dem zweiten Spieltag weiter auf seinen ersten Punktgewinn.

Im West-Derby war Duisburg die aktivere Mannschaft und überzeugte mit ansprechenden Kombinationen. Im Abschluss fehlte jedoch die Präzision. Einen Schuss von Lukas Fröde (17.) parierte VfL-Keeper Manuel Riemann, ehe Borys Taschtschi (25.) das Bochumer Tor verfehlte. Die Gäste setzten vielfach auf Standardsituationen und nutzten durch Sam einen Freistoß aus 17 Metern zur Führung.

Die Hausherren erhöhten nach dem 0:1 das Tempo, blieben offensiv aber harmlos. Bochum machte es eine Woche nach der Niederlage gegen Köln (0:2) beim Saisonauftakt besser und traf durch den eingewechselten Ganvoula zum Endstand.

FC St. Pauli - Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Fünf Tage nach dem 2:1-Auftakterfolg beim 1. FC Magdeburg gelang den Hanseaten am Freitagabend ein verdientes 2:0 (0:0) gegen Darmstadt 98. Vor 29.140 Besuchern im – anders als angekündigt – doch nicht ganz ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Richard Neudecker (52. Minute) und Christopher Buchtmann (85.) für die Kiezkicker, denen der erste Sieg über die Darmstädter seit dem 15. Juli 1992 gelang. Damit übernahmen die Hanseaten zumindest vorübergehend Platz eins.

Zumindest ein Teil von Hamburg hat Spaß an der 2. Liga: Der FC St. Pauli steht nach einem 2:0-Heimsieg gegen Darmstadt an der Tabellenspitze - zumindest vorübergehend. © Axel Heimken/dpa



Zumindest ein Teil von Hamburg hat Spaß an der 2. Liga: Der FC St. Pauli steht nach einem 2:0-Heimsieg gegen Darmstadt an der Tabellenspitze - zumindest vorübergehend. Foto: Axel Heimken/dpa



Beide Teams lieferten sich von Beginn ein intensives Match. Johannes Flum (17.) für die Hausherren und Aytac Sulu (28.) für die Gäste hatten erstklassige Möglichkeiten. Nach der Pause übernahm St. Pauli immer mehr das Kommando. Neudecker per Kopf nach starker Vorarbeit von Mats Möller Daehli und Buchtmann per Abstauber nach Neudeckers Vorlage sorgten dann für die Entscheidung und Jubel im Stadion.

SC Paderborn - Jahn Regensburg 2:0 (1:0)

Der SC Paderborn hat seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga geholt. Am Freitag bezwang die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0). Am zweiten Saisonspieltag waren Klaus Gjasula (31. Minute) in seinem ersten Zweitliga-Einsatz und Philipp Klement (61.) für die Ostwestfalen erfolgreich.

Vor 9458 Zuschauern in Paderborn waren die Hausherren die aktivere Mannschaft. Der Aufsteiger überzeugte im Spielaufbau mit guten Kombinationen und erarbeitete sich die besseren Torchancen. Nachdem Klement (27.) mit einem Flachschuss scheiterte, verwertete Gjasula einen Eckball per Kopf zur Führung der Paderborner.

dpa