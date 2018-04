Bierverzicht, Rudis Riegel und ein großer Schluck Kognak

NÜRNBERG - Auf den einen Überraschungsmeister folgt mit dem 1. FC Nürnberg der nächste. Im Profitum wie wir es heute kennen war der deutsche Fußball Ende der 60er Jahre noch nicht angekommen. Die Bundesligaspieler hatten zu dieser Zeit teilweise noch sehr ungesunde Gewohnheiten.

Eine ziemliche Rarität im Meisterjahr: Die Abwehr des 1. FC Nürnberg (Torwart Roland Wabra und Horst Leupold) muss gegen den FC Schalke 04 einen Gegentreffer hinnehmen. © Horst Müller



Dass der Fußball des Jahres 2018 möglicherweise kurz vor dem Verrücktwerden steht oder schon eine Handbreit darüber hinaus ist, diesen Eindruck verfestigte jüngst erst wieder Domenico Tedesco: "Sie haben in einem 3-1-4-2 angefangen, haben dann gemerkt, dass wir Grillitsch mehr oder weniger auf den Füßen stehen, haben dann umgestellt auf 3-4-3, wir auch, mussten dann auch auf 3-4-3 umstellen, weil wir ansonsten mit den zwei Stürmern und auch dem Zehner keinen Zugriff auf beide Sechser von Hoffenheim bekommen hätten. Das hat er dann auch gesehen, hat auf 4-1-4-1 oder 4-3-3 umgestellt, und wir haben dann auf 5-2-1-2."

Der Trainer des FC Schalke 04 sprach da sehr ernsthaft über die gerade zu Ende gegangene Partie gegen die TSG Hoffenheim. Ganz ähnlich hat man jetzt am Wochenende Niko Kovac, den Trainer von Eintracht Frankfurt, über das Spiel beim SV Werder Bremen reden gehört. Kovac beendete seinen Taktikdiskurs mit folgender Botschaft: Noch vor 20 Jahren hätten die Trainer das Spiel einfach laufen lassen.

Für den Erfolg auf die Halbe verzichten

Und vor 50 Jahren? Da profitierte der 1. FC Nürnberg auch von einer Taktikänderung, die sie wiederum ein Jahr zuvor beschlossen hatten. Am letzten Tag der Saison 1966/67 war der Club zu Gast bei Eintracht Braunschweig, die nach einem 4:1-Erfolg den überraschenden Meistertitel feiern durfte. Nürnbergs Fußballer waren Zehnter geworden, die Feierlichkeiten aber hatten den Ehrgeiz noch einmal entfacht.

Auf der langen Zugfahrt nach Hause saß Nandl Wenauer, ihr Abwehrchef, mit Journalisten im Abteil. Überliefert sind folgende Worte Wenauers: "Wir Alten haben es uns in die Hand versprochen, dass wir uns in der kommenden Saison noch einmal zusammenreißen. Wir wollen beweisen, dass wir noch immer Fußball spielen können und noch nicht zum alten Eisen gehören. Unser Ziel ist die neunte 'Deutsche'! Wir können es schaffen, wenn wir uns voll und ganz auf dieses Ziel konzentrieren. Wir leben künftig ganz unserem Sport, gehen früh schlafen und verzichten eben auf manche Halbe Bier." Ein Jahr später war der 1. FC Nürnberg Deutscher Meister, die Neunte war Wirklichkeit geworden.

Auf ein paar Halbe verzichten und früh schlafen gehen - so einfach war das damals? Natürlich nicht. Schon damals hatte die größten Erfolgschance, wer das meiste Talent versammelte, was wiederum sehr maßgeblich damit zusammenhing, ob man das Talent auch anständig bezahlen konnte. Fünf Jahre zuvor war die Bundesliga gegründet worden. Es war ein langer Kampf, den unter anderem der Bundestrainer Sepp Herberger sehr vehement geführt hatte. "Wir brauchen die gesamtdeutsche Liga, um international noch mithalten zu können", hatte Herberger bereits 1936 festgestellt. Eine einheitliche, nationale Liga unter Profibedingungen - Deutschland war unter den Großen des europäischen Fußballs die letzte Nation, die sich dazu durchrang.

Trainingsrückstand und Zaubertränke

Die Bundesliga war dann nicht mehr als ein Kompromiss, geschlossen auf dem Verbandstag des Deutschen Fußball-Bundes 1962. Die DFB-Spitze befürchtete noch immer den Verlust der Gemeinnützigkeit bei Einführung des Vollprofitums. So erfand eine Kommission des Verbands den Lizenzspieler.

Das vom Verein gezahlte monatliche Gehalt musste zwischen 250 und 500 D-Mark liegen und durfte 1200 D-Mark nicht überschreiten. In Ausnahmefällen, die der Zustimmung des DFB bedurften, waren auch 2500 D-Mark gestattet. Es wurden nun also anständige Gehälter gezahlt in der Bundesliga - aber vor allem noch sehr viel anständigere Schwarzgelder. Wirklich professionell im heutigen Sinne ging es trotzdem noch nicht zu.

Aber die neue Liga wurde gut angenommen vom Publikum. 24.624 Zuschauer kamen in der ersten Saison im Schnitt in die Stadien, ein Jahr später waren es schon 27.052. Was sie zu sehen bekamen, war allerdings eher defensiv geprägter Fußball, der gerade Inter Mailand unter dem Trainer Heleno Herrera zu zwei Europapokalsiegen verholfen hatte (1964, 1965). In Deutschland wurde Rudi Gutendorf als Riegel-Rudi bekannt, weil er dem Meidericher SV ein striktes Defensivspiel verschrieb. Der MSV schaffte es so in der Premierensaison zum Vizemeister, die folgenden Meister kopierten diesen Ansatz, erst der 1.FC Nürnberg überzeugte bei seinem Titelgewinn auch wieder offensiv.

Der modernen Trainingslehre öffnete sich der Fußball nur widerwillig. Jeder war mehr oder weniger für seinen körperlichen Zustand selbst verantwortlich, in den Trainingseinheiten, die nach Einführung der Bundesliga immerhin fast täglich stattfanden, wurde mehrheitlich noch so gekickt, wie das dann am Wochenende auch der Fall war. Heinz Höher, der in den 1980er Jahren beim 1. FCN als Trainer zur Legende wurde, erlebt diese Zeit als Spieler mit. Er war damals Vertragsspieler beim VfL Bochum, also nicht in der Bundesliga, sonderlich unterschieden dürfte sich seine Spielvorbereitung aber nicht haben von der jener, die in der neuen Eliteklasse aufliefen. Der Journalist Ronald Reng hat Höhers Geschichte in seinem Buch "Spieltage" aufgeschrieben: "Den Zaubertrank braute er zuletzt. Er füllte eine Glasflasche zu zwei Dritteln mit Orangensaft, löste Traubenzucker darin auf, füllte den Rest mit Sekt auf und rundete den Rest mit einem ordentlichen Schluck Kognak ab. Vor jedem Spiel nahm er einen ordentlichen Schluck."

Man ahnt, dass bei solcherlei Gewohnheiten der Verzicht auf ein paar Halbe einen entscheidenden Vorteil bringen kann. Dem FCN kam aber 1968 auch zugute, dass damals ein Herberger-Spruch noch Gültigkeit hat: "Die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie’s ausgeht."

Glücksfall Regionalliga

Tatsächlich waren sowohl Braunschweig als auch Nürnberg eher überraschende Titelträger - sie waren aber auch für lange Zeit die letzten Mannschaften, auf die das zutraf. Sowohl die Eintracht als auch dem Club waren in ihren Meisterspielzeiten hohe Siege gegen den FC Bayern München gelungen. Gegen eine Mannschaft also, die die Gründung der Bundesliga nicht miterlebt hatte, das aber im Nachhinein genau so wie ihr baldiger großer Rivale als pures Glück empfunden haben dürfte.

Als die anderen in der Bundesliga schon unter Erfolgsdruck standen, konnten der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach eine Klasse tiefer Mannschaften aufbauen, die bald Fußball-Deutschland dominierten: Zwischen 1969 und 1977 kam der Meister immer aus einer der beiden Städte. Wie es ausgeht, weiß man nun fast immer. Neben dem Ausnahmetalent ihrer Protagonisten war die Dominanz mit taktischen Neuerungen verbunden, denen Franz Beckenbauer als "freier Mann" und Günter Netzer aus der "Tiefe des Raums" kommend, einen Namen gaben. Vielleicht war der Fußball schon damals verrückt, er war es aber nicht mit dem prosaischen Unterton des Jahres 2018.

Fadi Keblawi