Nach einem furiosen Start des 1. FC Nürnbergs in die Partie übernahm der FC Ingolstadt in der Folge über weite Strecken das Spielgeschehen. Kurz nach der Halbzeit trifft Leipertz für die Schanzer. Dann bringt Köllner Zrelak in die Partie und der Joker sticht unverzüglich. Die Bilder!