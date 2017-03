Bis 2020 verlängert: Harris bleibt Bamberg treu

Deutscher Meister bindet Nationalspieler langfristig - vor 1 Stunde

BAMBERG - Brose Bamberg bastelt weiter an seiner Zukunft und bindet bereits den vierten Leistungsträger langfristig an sich. Der achtfache deutsche Meister hat die Zusammenarbeit mit Kapitän Elias Harris vorzeitig verlängert - und das gleich um drei Jahre, bis zum Ende der Saison 2019/2020.

Forward Elias Harris, zuletzt von Verletzungen heimgesucht, bleibt drei weitere Jahre beim deutschen Meister aus Bamberg. © Brose Bamberg



Forward Elias Harris, zuletzt von Verletzungen heimgesucht, bleibt drei weitere Jahre beim deutschen Meister aus Bamberg. Foto: Brose Bamberg



"Elias ist ein wichtiger Spieler für uns - auf und abseits des Parketts", freut sich Geschäftsführer Rolf Beyer über den erfolgreichen Vertragsabschluss mit dem Nationalspieler. "Er ist vielseitig einsetzbar und gehört auf seiner Position seit Jahren zu den besten deutschen Akteuren", führt Beyer weiter aus.

Nach Leon Radosevic, Patrick Heckmann und Nikos Zisis ist Elias Harris bereits der vierte Leistungsträger aus der aktuellen Mannschaft, der die Zukunft des Vereins längerfristig prägen wird. Für Bambergs Macher im Hintergrund ist diese Weiterverpflichtung ein logischer Schritt, denn "Kontinuität ist für unsere Organisation wichtig".

Flügelspieler stark von Verletzungen geplagt

Auch Harris findet es stark, weiterhin ein Teil von "Freak City" zu sein. "Ich freue mich auf weitere drei Jahre bei Brose. Bamberg ist meine Heimat geworden. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl", lässt der Nationalspieler keinen Zweifel daran, dass ihm die Unterschrift unter den neuen Vertrag nicht sonderlich schwer gefallen ist.

Der frühere USA-Legionär ist sich aber darüber im Klaren, dass das Bamberger Angebot gerade in seiner jetzigen Verletzungssituation nicht selbstverständlich ist. "Ich danke auch Andrea Trinchieri, Daniele Baiesi und Rolf Beyer für das Vertrauen in mich. Es ist momentan keine einfache Zeit. Umso mehr bedeutet mir die Vertragsverlängerung genau jetzt", so Bambergs Teamkapitän abschließend.

Harris, der seit Dezember 2013 in der Domstadt auf Korbjagd geht, laboriert aktuell an einer langwierigen Knieverletzung. Aufgrund derer kommt der führere Lakers-Profi auf gerade einmal zwölf Bundesliga-Einsätze, in denen er im Schnitt neun Punkte und 3,3 Rebounds auflegt. In der Euroleague stehen für den Power Forward aktuell drei Einsätze zu Buche.

Benjamin Strüh