Bittere Pille für die Ice Tigers: Pföderl schwer verletzt

23-Jähriger muss an der Schulter operiert werden und fällt aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für Leo Pföderl ist die Saison beendet. Der Stürmer der Thomas Sabo Ice Tigers muss sich einer Schulter-OP unterziehen und fällt für die restlichen Playoff-Spiele aus.

Der 23-Jährige hatte sich im ersten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Augsburger Panther schwer an der Schulter verletzt. Wie die Thomas Sabo Ice Tigers am Samstag mitteilten, muss Pföderl nun operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus.

Nach der Niederlage im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinales holten sich die Ice Tigers in Spiel zwei in Augsburg den Heimvorteil zurück. Am Sonntag können die Nürnberger um 16.30 Uhr in der eigenen Arena erstmals die Führung in der Serie übernehmen.

