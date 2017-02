Bittersüßer Sieg: Bamberg bügelt Frankfurt weg

BAMBERG - Trotz eines über weite Strecken souverän herausgespielten 76:57 (50:25)-Erfolgs in Frankfurt kehrt Brose Bamberg mit gemischten Gefühlen in die oberfränkische Heimat zurück. Der Meister musste am Sonntagabend die Verletzung von Lucca Staiger verkraften.

Bambergs Daniel Theis war gegen Frankfurt mit 16 Punkten Topscorer der Oberfranken. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Bambergs Dreierspezialist prallte nach zweieinhalb gespielten Minuten im zweiten Viertel in einer Verteidigungsaktion mit Frankfurts US-Center Mike Morrison zusammen und zog sich eine Verletzung am Kopf zu (Gehirnerschütterung). Minutenlang musste der Nationalspieler auf dem Parkett der Fraport Arena behandelt werden, konnte die Halle dann aber immerhin - gestützt auf zwei Betreuer - stehend und auf eigenen Beinen verlassen und wurde ins Krankenhaus transportiert.

Ansonsten ging es für die Oberfranken in der hessischen Main-Metropole eigentlich gut los. Obwohl mit Fabien Causeur, der von Coach Andrea Trinchieri zusammen mit Vladimir Veremeenko eine verdiente Pause erhielt, ein wichtiger Antriebsmotor des Bamberger Offensivspiels fehlte, kam der Meister gut aus den Startlöchern und dominierte den ersten Durchgang nach Belieben.

Bamberg verliert seine Konzentration

Während die Oberfranken offensiv sehr variabel agierten und jeden Akteur in das Scoring einbinden konnten (Bamberg verteilte allein im ersten Viertel acht Assists), stand die Defense wieder einmal hervorragend und ließ phasenweise überfordert wirkende Frankfurter kaum zur Entfaltung kommen. Einzig Shavon Shields konnte sich ein ums andere Mal in Szene setzen und sollte am Ende auch Topscorer der Skyliners werden. Bamberg erspielte sich schnell eine zweistellige Führung und baute diese sukzessive bis zur Pause auf 25 Zähler aus (50:25).

Nach dem Seitenwechsel muss man den Fraport Skyliners zwar eine deutliche Leistungssteigerung attestieren, wohingegen Bamberg angesichts des deutlichen Vorsprungs die Konzentration verlor, wie Daniel Theis nach Spielschluss im Interview bei telekombasketball.de zugestand. Neben Shields tauten nach dem Seitenwechsel vor allem Frankfurts Guards Kwame Vaughn und Quantez Robertson auf und sorgten für einige positive Erlebnisse.

Frankfurts eigentlicher Topscorer, AJ English war bis auf zwei gute Szenen in Bambergs Verteidigung komplett abgemeldet. Obwohl Frankfurt in den zweiten 20 Minuten viel versuchte, war die Begenung dennoch frühzeitig entschieden, da Bambergs Einsatz immer noch ausreichte, um Frankfurts Bemühungen auszugleichen.

Comeback von Harris

Näher als auf 18 Zähler (41:59) sollte das Team von Gordon Herbert nicht mehr herankommen, da Bamberg trotz Nachlassens in Halbzeit zwei seinem Kontrahenten in allen Kategorien deutlich überlegen war und von seiner bärenstarken ersten Halbzeit profitierte - Frankfurt konnte lediglich das Reboundduell mit 30:26 für sich entscheiden.

Neben dem letztlich verdienten 76:57-Erfolg konnte sich der deutsche Meister zusätzlich über das Comeback von Elias Harris freuen. Bambergs Kapitän stand heute überraschend im Aufgebot, kam für 10:19 Minuten zum Einsatz und trug sich mit zwei Punkten sowie je einem Ballgewinn und -verlust in die Statistik ein.

Fraport Skyliners: Shields (18 Punkte), Robertson (9), Vaughn (8), Morrison (7), Huff (6), English (5), Kiel (2), Agva (2), Bonga, Merz

Brose Bamberg: Theis (16), Strelnieks (12), Zisis (12), Lô (10), Radosevic (7), Heckmann (6), McNeal (5), Miller (5), Harris (2), Melli (1), Staiger

Benjamin Strüh