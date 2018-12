"Black Night" als Frustbewältigung: HCE empfängt Eulen

Erlangens Handballer streben fünften Bundesliga-Sieg in Serie an - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bereits zwei Tage nach dem bitteren Pokalaus beim TSV Hannover-Burgdorf, kann der HC Erlangen sich den Frust von der Seele werfen. Heute (19 Uhr, FACKELMANN-LiveBlog) gastieren die Eulen aus Ludwigshafen in der Nürnberger Arena.

Mit einer stärkeren Abwehrleistung als in Hannover, wo Kapitän Michael Haaß (links) und Kollegen Nationalspieler Kai Häfner & Co. nicht in den Griff bekamen, wollen die Erlanger die Eulen Ludwigshafen in die Knie zwingen. © Foto: Oliver Vosshage



Der Frust angesichts der 29:33-Niederlage in Hannover und der verpassten Chance, Vereinsgeschichte zu schreiben und ins Final Four des DHB-Pokals einzuziehen, saß im ersten Moment tief. Doch bereits auf der Rückfahrt aus der niedersächsischen Landeshauptstadt habe sich die Stimmung spürbar gebessert, berichtete Kevin Schmidt, der Sportliche Leiter des Handball-Bundesligisten HC Erlangen. Die Spieler hätten sich selbstkritisch im Bus ausgetauscht und "wollen das am Donnerstagabend gegen die Eulen Ludwigshafen zeigen".

Gerade mal 48 Stunden nach dem Pokalspiel müssen die Erlanger in der Bundesliga schon wieder ran. Wobei es sich bei der letzten Partie vor dem Weihnachtsfest nicht um ein normales Match handelt. Vielmehr ist zum mittlerweile neunten Mal die "Black Night" angesagt. Die ist für Geschäftsführer René Selke, der dieses Spektakel als Spieler wie Manager miterlebt hat, "Leidenschaft pur in der Halle, in einer besonderen Atmosphäre, bei der die Fans Geschlossenheit mit dem Team demonstrieren, indem sie in schwarzer Kleidung erscheinen". Zugleich versprach Selke eine besondere Lichtchoreografie.

Knicklichter statt Wunderkerzen

Wunderkerzen sind in der Nürnberger Arena verboten, also will Sunhill Technologies als Sponsor des Tages mit Knicklichtern für die passende Erleuchtung sorgen. Und dafür, dass die Mannschaft mit Unterstützung der Fans "unser Firmenmotto ,go, fight, win‘ verwirklicht", wie es Sunhill-Geschäftsführer Matthias Mandelkow formulierte.

Während die Erlanger Spieler im Bus diskutierten und die Zeit bis zur Rückkehr in Franken kurz vor vier Uhr für ein Nickerchen nutzten, saß Trainer Adalsteinn Eyjolfsson an seinem Laptop und studierte Videos des heutigen Gegners. "Die Eulen stellen einen immer vor viele Aufgaben, ob sie nun mit einem siebten Feldspieler agieren oder mit unterschiedlichen Abwehrformationen", warnte er davor, den heutigen Gegner nur nach dem 18. Tabellenplatz zu beurteilen.

Zwar haben die früher als TSG Friesenheim firmierenden Pfälzer erst einmal gewonnen und zwei Remis geschafft. Doch in der Vorsaison nahmen sie dem HCE in dessen Halle beim 22:22 einen Punkt ab und sicherten am letzten Spieltag den Klassenerhalt mit einem 32:29 gegen Erlangen. Und auch wenn Eyjolfssons Team diesmal in der Vorrunde in Ludwigshafen 25:23 siegte, war die Begegnung bis zur Schlusssirene umkämpft.

Achtung vor dem Rückraum

Die Gäste treten heute Abend ausgeruhter an, dennoch ist Eyjolfsson zuversichtlich, dass seine Spieler "neue Energie" durch die Halle erhalten. Dazu habe das medizinische Team bereits nach Ende des kräftezehrenden Spiels in Hannover hart gearbeitet – vor allem an Nikolai Link. Der war nach etwa 20 Minuten auf der Bank geblieben, da ihm Probleme an der Schulter zu schaffen machten. "Das behindert ihn ein bisschen", meinte sein Trainer, äußerte sich aber nicht näher dazu, ob der dienstälteste Spieler in Erlanger Reihen morgen auflaufen wird oder nicht.

"Die Eulen verfügen über ein starkes Kollektiv und einen unbändigen Willen, dazu haben sie mit Azat Valiullin einen wurfgewaltigen Rückraumspieler", warnte der HCE-Coach. Und er lobte seine Mannschaft noch einmal für ein gutes Spiel gegen an diesem Tag einfach stärkere Hannoveraner, auch wenn seine Spieler "in der Abwehr nicht das Optimum" geleistet hätten wie zuletzt davor. Jetzt gelte es, "gut zu rotieren, damit uns nicht die Körner ausgehen". Dabei setzen die HCE-Verantwortlichen auf deutlich mehr als 5000 "Black Night"- Besucher, die ihr Team zum fünften Punktspielsieg in Folge treiben wollen.

Philipp Roser