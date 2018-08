"Boa": Jérôme Boateng veröffentlicht Lifestyle-Magazin

BERLIN - Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng präsentiert ein eigenes Lifestyle-Magazin. "Boa" solle im Herbst erstmals erscheinen, berichtete das Magazin "Stern" am Mittwoch auf seiner Webseite.

Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng bringt sein eigenes Lifestyle-Magazin auf den Markt. Foto: Sven Hoppe/dpa



Boateng kündigte eine Zeitschrift an, die "meine Leidenschaft für Mode, Sport und Musik vermittelt und spannende Geschichten aus meiner Welt erzählt". Der 29-jährige Abwehrspieler des FC Bayern München soll Sportler, Designer und Musiker aus seinem Bekanntenkreis zu Interviews treffen.

"Boa" ist ein Projekt der Agentur Territory und der Sport- und Künstleragentur Roc Nation, die 2008 von US-Rapper Jay-Z gegründet wurde. Sie vertritt neben Sängerinnen wie Rihanna und Shakira auch Boateng, der an diesem Freitag mit dem FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim in München in die neue Bundesliga-Saison startet.

Rücktritt aus Nationalelf ausgeschlossen

Einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland hatte er ausgeschlossen. Danach gab es auch Diskussionen um die Entfremdung der Spieler von ihren Anhängern. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte am vergangenen Wochenende im Interview der "Bild am Sonntag" gesagt, die Nationalmannschaft solle wieder "eine größere Nähe zu den Fans bekommen".

