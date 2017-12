Boateng bringt Bayern auf Kurs - Frankurt hat Mühe

Der FCB gewinnt gegen den BVB - Aufregung in Bremen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Das Beste kam zum Schluss: Bevor sich der deutsche Fußball in die kurze Winterpause verabschiedete, trafen im Pokal-Achtelfinale die Bayern und Dortmund in einem Klassiker aufeinander. Der FCB ist weiter - ebenso Frankfurt, das auf der Ostalb allerdings in die Verlängerung musste.

Der geht rein! Jerome Boateng brachte die Bayern mit einem schönen Kopfball in Front. Foto: dpa



FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)

Der FC Bayern München hat das Pokal-Viertelfinale erreicht und Titelverteidiger Borussia Dortmund ausgeschaltet. Die Münchner gewannen am Mittwoch mit 2:1 (2:0) gegen den BVB. Die Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng (12. Minute) und Thomas Müller (40.) erzielten vor 75.000 Zuschauern die Münchner Tore. Andrej Jarmolenko (77.) sorgte für den Anschlusstreffer und eine spannende Schlussphase.

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 n. V (0:0, 0:0)

Frankfurt musste beim Zweitligisten Heidenheim derweil lange zittern. Mijat Gacinovic (95. Minute) schoss die Hessen in der Verlängerung in Front. Marc Schnatterer (96.) glich für Heidenheim schnell aus, doch Sébastien Haller sorgte schließlich für den Favoritensieg (109.).

Werder Bremen - SC Freiburg 3:2 (2:1)

Zwei Tage nach der Beförderung von Florian Kohfeldt zum Cheftrainer gewann Werder die Achtelfinalpartie gegen den SC Freiburg mit 3:2 (2:1) und zog in die Runde der besten Acht ein. Ishak Belfodil (3. Minute), Florian Kainz (20.) und Philipp Bargfrede (70.) erzielten vor 33.519 Zuschauern im Weserstadion die Treffer für die Gastgeber. Der ehemalige Bremer Nils Petersen (28./Foulelfmeter) und der Franzose Yoric Ravet (87.) trafen für die Breisgauer. Der dritten Bude der Bremer ging indes ein schwerer Schiri-Patzer voraus, der in der Torentstehung eine klare Abseitsposition des danach eingreifenden Jerome Gondorf übersah.

Mönchengladbach - Leverkusen 0:1 (1:0)

Stürmer Leon Bailey schoss Bayer Leverkusen beim 1:0 (0:0) in Mönchengladbach in der 70. Minute in die nächste Runde. Die Partie hatte vor 49.016 Zuschauern im Borussia-Park mit zehnminütiger Verspätung begonnen, weil um das Stadion herum Verkehrschaos herrschte.

