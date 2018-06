Die 90 Minuten gegen Mexiko haben sichtlich gut getan, vor allem die vielen Eins-gegen-Eins-Situationen. Behielt deshalb auch in der Eins-gegen-Eins-Situation gegen Berg die Nerven. Dass ein Stürmer gegen ihn traf, der für Toulouse in der vergangenen Saison nicht ein Tor erzielt hat, wird ihn ärgern. Wie so vieles. © AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS