Bobic über Ribery: "Was bist du denn für ein Vollidiot?"

Superstar des FC Bayern leistete sich im Netz einen verbalen Totalausfall - vor 14 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hätte nach dem Internet-Ausraster von Franck Ribéry als Klub-Verantwortlicher deutliche Worte an den Profi des FC Bayern gerichtet.

Er beleidigte seine Kritiker im Internet auf das Übelste und machte damit weltweit Schlagzeilen: Bayern-Superstar Franck Ribery. © Christof STACHE / AFP



Er beleidigte seine Kritiker im Internet auf das Übelste und machte damit weltweit Schlagzeilen: Bayern-Superstar Franck Ribery. Foto: Christof STACHE / AFP



Ich hätte wahrscheinlich gesagt: "Was bist du denn für ein Vollidiot?", sagte Bobic den Zeitungen der VRM (Allgemeine Zeitung Mainz, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo). "Ich gehe davon aus, dass die Bayern auch so in etwa mit ihm gesprochen haben."

Der französische Mittelfeldspieler Ribéry hatte als Reaktion auf böse Worte gegen seine Person nach dem Verzehr eines vergoldeten Steaks mit obszönen Beleidigungen im Internet reagiert. Laut Klub-Angaben war er dafür mit einer hohen Geldstrafe belegt worden.

dpa