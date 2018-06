Böller der Woche: DFB-Elf ist eine Marke, der Charisma fehlt

Ausscheiden der Nationalmannschaft tut dem WM-Turnier gut - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Die WM ist vorbei für die deutsche Mannschaft. Dem Team fehlte es an Charisma, an Leidenschaft. Nur ein Satz von Toni Kroos bleibt in Erinnerung. Und ein schrecklicher Gedanke schleicht sich ein: Die Nationalmannschaft hat keinen Bezug mehr zu den Menschen im Land. Unterscheidet sie sich noch von einem Konzern wie Red Bull? Hans Böller kommentiert.

tok