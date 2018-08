Böller der Woche: Riesige Euphorie nach dem Club-Comeback

In der neuen Folge hat der NN-Sportchef einen jungen Fan zu Gast - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Paulas Herz schlägt für den Club, schon seit ihrem fünften Lebensjahr. Mit acht bekam sie die erste Dauerkarte geschenkt, jüngst war die 17-Jährige dabei, als der 1. FC Nürnberg in Berlin sein Bundesliga-Comeback feierte. Was sie dabei erlebt hat, erzählt sie im "Böller der Woche" – und erklärt dem NN-Sportchef, warum Fußball so viel mehr ist als Punkte und Tore.

Böller der Woche, Folge 2: Wenn der Club zur Familie gehört

