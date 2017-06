Boxen in Nürnberg: Auf Awdijan wartet die "Bulldogge"

NÜRNBERG - Wanik Awdijan stellt sich in wenigen Wochen einer neuen Herausforderung. Der Nürnberger Profiboxer bekommt es dabei erneut mit einem Afrikaner zu tun.

Der Schüler und sein Lehrmeister: Profiboxer Wanik Awdijan beim Training im Ring mit seinem Vater Alex Awdijan. © Foto: Roland Fengler



Immer schneller, immer stärker, immer härter: Mit dem Mann vom Kap trifft Awdijan auf seinen bislang wohl gefährlichsten Kontrahenten. Nkululeko Mhlongo ist derzeit auf Platz 77 der Weltrangliste notiert, bis vor kurzem stand er noch unter den besten 50 Faustkämpfern. Erst eine Niederlage im Kampf um den vakanten Titel der WBF im Supermittelgewicht im April ließ ihn wieder etwas nach hinten rutschen. Dabei durfte sich der Südafrikaner bei dem Duell in Hamburg schon auf der Siegerstraße wähnen. "Für mich hat er diesen Kampf auch gewonnen", stellte Alex Awdijan klar: "Der Mann ist stark, sehr stark. Das wird ein harter Kampf für Wanik."

Durchschlagende Qualitäten

Der Vater, Trainer, Mentor und Promoter von Wanik Awdijan hat für seinen hoffnungsvollen Sprössling nach dem klaren Sieg Mitte März gegen Afrikameister Med Sebyala erneut einen Gegner vom schwarzen Kontinent ausgesucht. Wobei die Auswahl an potenziellen Widersachern durchaus nicht eben klein sein dürfte. Der ehemals jüngste Profiboxer Deutschlands hat sich nach fünf Jahren im Ring längst in der Szene etabliert. Wanik Awdijan (22) ist gerade die Nummer zwei im Mittelgewicht in Deutschland, sein Talent hat sich herumgesprochen, aber auch seine durchschlagenden Qualitäten.

Das ist zweifellos die Grundvoraussetzung, um auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Im Boxen ist das allerdings nicht der allein ausschlaggebende Faktor. Wer gegen Awdijan in den Ring steigt, muss eine Niederlage einkalkulieren und will dafür entsprechend entschädigt werden. Da der Nürnberger aber noch nicht auf lukrative Fernsehverträge bauen kann und ein Engagement beim deutschen Sauerland-Stall aufgrund etwas undurchsichtiger Machenschaften des Clans kein Thema für die Awdijans ist, müssen Kämpfe aus der eigenen Tasche bezahlt werden.

"In Deutschland würde es interessante Kämpfe geben, aber die Manager wollen alle 20 000 Euro sehen", beschreibt Alex Awdijan den monetären Spagat, der mit Gegnern aus Afrika nicht ganz so schwierig ausfällt. Genaue Zahlen nennt Awdijan nicht, Mhlongo ist aber wohl zu finanzieren.

Knockout am Kohlenhof?

Obendrein firmiert er in seiner Rolle als knüppelharter Kämpfer erneut als ein Gradmesser für die Entwicklung Awdijans. 58 Prozenz seiner Kämpfe entschied Mhlongo bislang mit einem K.o. für sich, Awdijan kommt in dieser Statistik lediglich auf 45 Prozent. Am 15. Juli (19 Uhr) wird auch dieses Ranking auf dem Prüfstand stehen, wenn im heimischen Sportcentrum am Kohlenhof die Fäuste fliegen.

Florian Pöhlmann