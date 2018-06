Brasilien, Schweiz oder Serbien? Kampf ums WM-Achtelfinale

Eidgenossen müssen gegen Costa Rica ran - Selecao reicht ein Unentschieden - vor 57 Minuten

MOSKAU - Deutschland ist zwar raus, weiter geht die Fußball-WM in Russland aber trotzdem. Am Abend kämpfen gleich drei Nationen um nur zwei Plätze im Achtelfinale - Serbien und Brasilien stehen sich sogar im direkten Duell gegenüber. Wer folgt Schweden und Mexiko in die K.o.-Runde?

+++ Hier geht's zum Live-Ticker zur Partie Serbien gegen Brasilien +++

+++ Den Live-Ticker für Schweiz gegen Costa Rica finden Sie hier +++