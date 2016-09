Bruck II: "Das Auftaktspiel ist eine Hausnummer"

Landesliga-Start für den TV 1861 und Trainer Carsten Peine - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Für die zweite Mannschaft des TV 1861 Bruck beginnt das Abenteuer Handball-Landesliga. Am Samstag (19.30 Uhr) ist der Aufsteiger zu Gast beim TSV Rothenburg. Der neue Trainer Carsten Peine ist bereits viel herumgekommen. Wir haben einmal nachgefragt, was für den Liga-Neuling in dieser Runde drin ist.

Handball Landesliga TV 1861 Bruck Vorschau Saison 2016/17: 2. Mannschaft Foto: Rainer Windhorst



Herr Peine, was haben Sie und das Team sich für den Auftakt vorgenommen?

Carsten Peine: Beim Vorjahres-Fünften anzutreten, ist schon eine Hausnummer. Als Aufsteiger wissen wir, was auf uns zu kommt. Danach wissen wir dann, wo wir stehen. Auswärts ist es leichter als daheim. Die Einstellung wird stimmen.

Den Gegner kennen Sie bereits, Sie haben selbst dort trainiert.

Peine: Vor drei Jahren war das. Der Druck liegt sicher bei den Rothenburgern. Mit dem Ergebnis in der vergangenen Saison waren sie nicht zufrieden, sie wollen oben mitspielen.

Will mit der Zweiten der Brucker in der Landesliga bleiben: Trainer Carsten Peine. Foto: Foto: privat



Hat sich Ihr Team im Vergleich zur Vorsaison sehr verändert?

Peine: Es ist eine andere Mannschaft Meister geworden. Viele Spieler mussten feststellen, dass sie den Aufwand nicht betreiben können, der für die Landesliga notwendig ist. Selbst wenn sie wollten. Aus dem Kader der vergangenen Saison sind noch vier Spieler dabei. Manche sind zurückgekommen, waren zum Teil schon einmal beim TV Bruck. Alle Zugänge kommen aus dem Umfeld.

Wie lautet Ihr Saisonziel?

Peine: Wir wollen die Klasse halten und junge Spieler an die erste Mannschaft heranführen. Wir haben eine sehr junge Truppe. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil.

In engen, hitzigen Situationen aber kann das schwierig werden. Wir haben keinen routinierten Spieler, der dann ein wenig die Führung übernehmen kann.

Interview: KATHARINA TONTSCH