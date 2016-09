Brucker Handballer sind gut in Form

Erlanger Bayernliga-Team steht in Runde drei des Molten-Cups - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Handballer des TV 1861 Bruck haben das Zweitrunden-Final Four im Molten Cup in Roßtal gewonnen und stehen nun in der dritten Runde des Pokalwettbewerbs.

Abteilungsleiter Peter Krell, Neutrainer Carsten Peine und Gerry Rothberger aus dem Vorstand (v. li.). © Foto: privat



Abteilungsleiter Peter Krell, Neutrainer Carsten Peine und Gerry Rothberger aus dem Vorstand (v. li.). Foto: Foto: privat



Die Brucker besiegten im Halbfinale den Landesligisten und Gastgeber TV Roßtal deutlich mit 38:20 (17:5) — dank einer guten Leistung von Abwehr und Torwart Zapf sowie einer starken zweiten Welle. In der zweiten Halbzeit wechselte Carsten Peine, der neue Coach des Landesliga-Teams, der den urlaubenden Trainer Ben Ljevar vertrat, viel. Hervor stach Luca Wenzel und das Comeback von Marcel Berger.

TV Bruck (gegen Roßtal): Zapf, Mirinda-Jahn; Mücke (6), Scholten (2), Wenzel (6), Frey (2), Vierheilig (2), Eichhorn (7), Kohler (5), Knerr (3), Meyer (3), Berger.

Im Endspiel gegen die HSG Fichtelgebirge, ebenfalls aus der Landesliga, tat sich Bruck schwerer, war aber stets in Führung (12:7/20., 22:16,/45.), die Abwehr mit Torwart Göbel und Miranda-Jahn stand gut, vorne konnten Zugang Tobi Büttner (7 Tore) und Enzo Kohler (5 Tore) von der rechten Seite beim 31:25-Sieg glänzen. Nun haben die Brucker noch knapp zwei Wochen Vorbereitungszeit bis zum Bayernliga-Auftakt am 17. September beim SV Anzing.

TV Bruck (gegen HSG Fichtelgebirge): Göbel, Miranda-Jahn; Vierheilig, Mücke (2), Büttner (6), Duscher (2), Frey (4), Scholten (4/1), Wenzel, Kohler (5/1), Eichhorn (3), Knerr (1), Meyer (4), Berger.

en