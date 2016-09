Brucker Kegler starten in der Bundesliga

ERLANGEN - Schon am Wochenende beginnt für die Sportkegler des FSV Bruck das große Abenteuer in der ersten Bundesliga.

Gökhan Idrisoglou, Michal Bucko, Steffen Habenicht, Michael Seuß, Alexander Kern, Zdenek Kovac, Michael Ilfrich, Heiko Gumbrecht (v. li.). © Foto: privat



Nach dem Aufstieg im März und einer langen Vorbereitung geht es also nun bald los. Dabei freuen sich die Brucker schon auf den morgigen Freitag: Von 19 Uhr an steht das Eröffnungsspiel der Bundesliga beim TSV Breitengüßbach an. Dann werden von allen Bundesligavereinen Vertreter erwartet, um gemeinsam in die neue Saison zu starten. Das der Aufsteiger dann gleich auf einen der direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib trifft, macht die Sache noch interessanter.

Die Brucker Mannschaft hat sich im Vergleich zur Vorsaison ein wenig verändert. Mit dem Ausscheiden von Uwe Dirian, der nicht mehr zur Verfügung steht, klaffte plötzlich eine große Lücke. Solch ein Urgestein und langjährigen Führungsspieler kann man natürlich nicht komplett ersetzen. Trotzdem gelang es dem FSV, den Kader gut zu ergänzen und in der Breite ausgeglichener aufzustellen.

Mit Michael Seuß wechselte ein langjähriger und erfahrener Topspieler vom Liga-Konkurrenten TSV Breitengüßbach nach Bruck. Außerdem darf der FSV mit Gökhan Idrisoglou einen jungen und hungrigen Kegler vom Regionalligisten Gut Holz Häusling begrüßen. Beide bringen Bruck enorm weiter und haben sich schon toll in die Mannschaft integriert.

Siege in den Testspielen

Die Vorbereitung verlief bisher wie geplant und erwartet. Beim Ost-Zweitligisten Blau Weiß Auma gewann der FSV, während es beim letztjährigen Konkurrenten RW Hirschau eine knappe Niederlage gab. Einen klaren Heimsieg feierten die Brucker gegen den Regionalligisten TV 1881 Altdorf, wobei das Team hier auch mit einem Mannschaftsergebnis jenseits der 35-hunderter Marke überzeugte. Das letzte Testspiel, daheim gegen den Württembergischen Verbandsligisten KC Schrezheim, gewann der FSV knapp. Auch da gab es wieder einige Topergebnisse zu verzeichnen.

In der Erstliga-Saison wird der Liga-Neuling mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gemeinsam mit Breitengüßbach und Mitaufsteiger Rudolstadt um den Klassenverbleib spielen. Zwei Absteiger wird es geben, sollte der FSV nicht dabei sein, wäre das ein vielleicht noch größerer Erfolg als der Erstliga-Aufstieg an sich.

