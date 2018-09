Die Ice Tigers scheinen angekommen im der Champions League Hockey (CHL). In ersten Spiel in der heimischen Arena schlug die Gaudet-Truppe den tschechischen Halbfinalisten Hradec Kralove. Dafür brauchte es aber die Overtime - und einen Chris Brown, der zubiss. Wir haben die Bilder!

Die Länderspielpause - sie hat auch Fürth erreicht. Am Freitag trat die deutsche U21-Nationalmannschaft am Ronhof gegen Mexiko an. Mit an Bord: Club-Allrounder Eduard Löwen. Hier kommen alle Bilder!