Buck sei Dank! Ice Tigers verteidigen Playoff-Platz

Nürnbergs Eishockeyteam hat keinen Bock auf Sommerurlaub - vor 14 Minuten

AUGSBURG - Die Thomas Sabo Ice Tigers haben weitere wichtige Punkte im Rennen um die Playoff-Plätze gesammelt. Am Freitag gewinnen sie mit 3:2 nach Penaltyschießen bei den Augsburger Panthern – und bauen damit ihren Vorsprung auf vier Zähler aus.

Am Erfolg beteiligt: Leo Pföderl (Archivbild) war Nürnbergs erster Torschütze in der Fuggerstadt. © Sportfoto Zink / MaWi



Am Erfolg beteiligt: Leo Pföderl (Archivbild) war Nürnbergs erster Torschütze in der Fuggerstadt. Foto: Sportfoto Zink / MaWi



Die gute Nachricht kam schon früh aus Ingolstadt. Es ist eine bemerkenswerte Feststellung, die Fans des ERC sind den Ice Tigers und vor allem ihrem Namensgeber schließlich nicht gerade freundschaftlich verbunden. Erst beim jüngsten Gastspiel machten sie ihre Abneigung mal wieder lautstark deutlich. Doch am Freitagabend führte Ingolstadt schnell mit 2:0 gegen die Krefeld Pinguine; als sich die Augsburger Panther und die Thomas Sabo Ice Tigers gerade noch um die Punkte stritten, da durften sie an der Donau längst einen neuerlichen Erfolg feiern, der ihren Verein auf Rang fünf hievte.

Mit etwas Verzögerung zogen dann auch die Ice Tigers nach. Nach 60 Minuten stand ein 2:2 (1:1, 1:0, 0:1) auf der Anzeigetafel, nach der Verlängerung noch immer, die Entscheidung fiel schließlich im Penaltyschießen, wo Brandon Buck als einziger Schütze traf und den Ice Tigers den Extra-Punkt sicherte.

Treutle hält und hält

Den Begriff "Sorgen" hatten sie in Nürnberg zuletzt aus ihrem Wortschatz gestrichen, er hatte sie ja lange genug begleitet in dieser so schwierigen Saison. Auf der Stirn von Sportdirektortrainer Martin Jiranek dürften sich vor dem Auftritt in Augsburg trotzdem ein paar winzige Sorgenfalten gebildet haben. Nur wenige Tage nachdem er von einer quasi luxuriösen Personalsituation gesprochen hatte, mussten die Ice Tigers wieder einige Spieler auf die inzwischen so schön kurze Verletztenliste schreiben.

Im Curt-Frenzel-Stadion fehlten Angreifer Chris Brown, der erst in eventuellen Playoffspielen wieder wird spielen können sowie Angreifer Chad Bassen (krank) und Verteidiger Tom Gilbert (Adduktorenprobleme). Alle anderen kleinen Blessuren waren spätestens um 19.30 Uhr verheilt – zumindest war in dem schnellen und ansehnlichen Spiel anfangs nichts mehr von Schmerzen zu sehen. Dann blockte Daniel Weiß einen Schuss von Simon Sezemsky mit vollem Körpereinsatz, für ein paar Sekunden kehrten die Sorgen wieder zurück, doch dann ging es weiter. Die Augsburger, die in dieser Saison so überraschen, wurden wenig später erstmals gefährlich, Niklas Treutle hielt aber sehenswert gegen Torjäger Matt White und Adam Payerl (7. Minute), kurz darauf war er aber machtlos. Nach einem schnellen Angriff zielte Sahir Gill genau und traf zur Führung (10.), der erstmals wieder mitspielende Eugen Alanov hätte den Rückstand schnell wieder vergessen machen können, traf den Puck aber nicht richtig. Was dem jungen Angreifer nicht gelang, übernahmen dafür seine erfahrenen Kollegen. Leo Pföderl überließ die Scheibe seinem Kapitän, Patrick Reimer wartete und wartete mit all seiner Ruhe, ehe er Pföderl suchte - und direkt vor dem Tor auch fand: 1:1 nach einer Viertelstunde.

Im zweiten Drittel drehte Augsburg auf, immer wieder wurde es vor dem Nürnberger Tor gefährlich, Niklas Treutle zeigte aber ein ums andere Mal, warum er zu den besten Torhütern der DEL gehört. Kurz vor der Pausensirene half aber auch all die Akrobatik Treutles nichts. Die Ice Tigers waren nach einer Unterzahl gerade eine Sekunde komplett, da versuchte es Patrick McNeill mit einem Handgelenkschuss von der blauen Linie - und schoss Augsburg erneut in Führung, es war nach einem schwachen Nürnberger Drittel verdient.

Im Schlussabschnitt tat sich Nürnberg gegen die abwartend agierenden Panther dann weiterhin schwer. Auch in Überzahl wurden die Ice Tigers lange nicht wirklich gefährlich - bis Martin Jiranek in der letzten Minute seinen Torhüter vom Eis nahm.

Buck packt den Teilerfolg ein

25 Sekunden vor Schluss glich Patrick Reimer auf Vorarbeit von Shawn Lalonde doch noch aus, in der Verlängerung hielt Niklas Treutle einen Penalty von Matt White, Drew LeBlanc traf den Pfosten, mehr passierte nicht - und so war es an den Penaltyschützen, dieses Spiel zu entscheiden. Brandon Buck tat es mit all seiner Klasse, traf als einziger und ließ die Ice Tigers jubeln. Am Sonntag (14 Uhr) wollen sie gegen Straubing wieder für gute Nachrichten sorgen.

Nürnberg: Treutle; Aronson/Festerling, Jurcina/Mebus, Lalonde/Weber, Bender; Reimer/Dupuis/Pföderl, Alanov/Buck/Bast, Segal/Acton/Fox, Kislinger/Weiß/Mieszkowski. – Schiedsrichter: Rantala/Schukies. – Zuschauer: 6139. – Tore: 1:0 Gill (09:16), 1:1 Pföderl (14:29), 2:1 McNeill (38:14), 2:2 Reimer (59:36/6:5), 2:3 Buck (Penalty). – Strafminuten: 6 - 10.

apö