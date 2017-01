Die SpVgg Greuther Fürth hätte sich in Neu-Ulm nur allzu gerne wiederholt. Im Vorjahr - bei der Premiere des Hallenturniers in Bayerisch-Schwaben - hatten sich die Kleeblättler den Siegerpokal in den Bus gestellt. Und diesmal? Die Youngster treffen, ein Torwart verletzt sich. Wilde Spiele, knappe und klare Siege - doch am Ende heißt der Gewinner Großaspach. Budenzauberstarke Bilder. Bilder, die keine Worte brauchen. © Sportfoto Zink / WoZi