Budenzauber und Härtetests: So überwintert das Kleeblatt

FÜRTH - Die Silvester-Feierlichkeiten sollten sich bei den Profis der SpVgg Greuther Fürth nicht allzu lange hinziehen. Das Kleeblatt startet schon früh im neuen Kalenderjahr in die Vorbereitung auf die Rückserie. Auf dem Plan stehen dabei eine mögliche Titelverteidigung und ein paar interessante Testspiele.

In der Winterpause gibt der neue Kleeblatt-Coach Janos Radoki den Ton in Fürth an. Foto: dpa



Die Winterpause beim Kleeblatt ist diese Saison eine besondere. Trainer Janos Radoki hat kurz vor Weihnachten das Vertrauen des Vereins zugesprochen bekommen - zumindest bis zum Saisonende. Außerdem hat man sich entschlossen, diesen Winter an der Kronacher Hard zu bleiben. Das Trainingscamp im temperaturtechnisch milden Belek, wie in den Jahren zuvor, fällt also flach. "Mit den Strukturen, die wir hier haben, können wir uns sehr konzentriert auf die Rückrunde vorbereiten", erklärte Fürth-Planer Martin Meichelbeck in diesem Zusammenhang schon vor einiger Zeit.

Gerne verweist man in Fürth dabei auf die Spielzeit 2013/14, in der das Kleeblatt - nach erfolgreicher Wintervorbereitung daheim - in der Relegation um den Aufstieg stand: "Wir haben vor drei Jahren mit diesem Prozedere sehr gute Erfahrungen gemacht", ließ Meichelbeck sich auf der Homepage der Fürther zitieren. Aber: Auch wenn das Kleeblatt die Saison auf dem dritten Platz beendete, erlebte die Mannschaft von Frank Kramer damals drei sieglose Spiele nach der Winterpause.

Die Vorbereitung startet für die Spielvereinigung am 2. Januar. Am 5. Januar wird's für Fürths beste Fußballer dann bereits sportlich: Beim Hallenturnier in Neu-Ulm, dem sogenannten AL-KO Cup, trifft die Spielvereinigung unter anderem auf Lokalmatador Ulm, den 1. FC Kaiserslautern und die Stuttgarter Kickers. Das Kleeblatt reist übrigens als Titelverteidiger an: Im Vorjahr gewann die damals noch von Stefan Ruthenbeck trainierte Mannschaft das Finale gegen die Roten Teufel vom Betzenberg.

Auch die Tage nach dem Budenzauber in Neu-Ulm bleiben anstrengend. Am 7. Januar geht's für das Radoki-Team in die hessische Landeshauptstadt. Auf dem Programm steht dort ein Testspiel gegen den in Liga drei beheimateten SV Wehen Wiesbaden. Wenige Tage später steigt am 11. Januar der Härtetest beim von Gertjan Verbeek trainierten VfL Bochum. Dieses Testspiel soll Auskunft darüber geben, wie gut die Spielvereinigung vor dem Start in die zweite Halbserie in Schuss ist.

In die finale Phase der Vorbereitung geht es dann in der Generalprobe am 20. Januar gegen den Drittligisten FSV Zwickau - genau eine Woche vor dem Rückrundenauftakt beim TSV 1860 München (27. Januar).

Einige auslaufende Verträge werden Kleeblatt-Manager Ramazan Yildirim bereits im kommenden Transferfenster auf Trab halten. Nur die wenigsten der 14 betroffenen Spieler können ernsthaft mit einer Verlängerung rechnen - sofern das Angebot passt, könnte also noch der ein oder andere Abgang vermeldet werden. Anfang Dezember sollen die Fürther laut Sky Sport Austria außerdem Flavio Dos Santos Dias, kurz Flavio, vom Floridsdorfer AC aus der zweiten österreichischen Liga beobachtet haben. Dass der Kap-Verdier aber tatsächlich eine sofortige Verstärkung für die Profis ist, ist trotz seiner bislang fünf Saisontore unwahrscheinlich.

