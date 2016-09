Bundesliga live: Die Konferenz am 2. Spieltag

Hessenderby in Darmstadt - Gomez-Rückkehr bei Wolfsburg - vor 1 Stunde

DARMSTADT - Am Samstag steigt in Darmstadt das brisante Hessenderby zwischen den Lilien und Eintracht Frankfurt. Beim Wolfsburger Heimspiel gegen Köln feiert derweil Mario Gomez seine Rückkehr in die Bundesliga. Alle Partien können Sie bei uns im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz.

stw