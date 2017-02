Bundesliga Live: Süd-Nord-Gipfel, Verfolgerduell und mehr

Bayern empfängt den HSV, Leipzig, BVB und Köln kämpfen um den Anschluss - vor 1 Stunde

MÜNCHEN/LEIPZIG - Zuletzt lief es für den HSV in München nicht so gut - holen die Rothosen sich beim Rekordmeister wieder eine Packung ab? Die Verfolger aus Leipzig und Dortmund erwarten unangenehme Aufgaben. Bereits am Freitag stürzte Werder Bremen dank Serge Gnabry den VfL Wolfsburg in die Krise.

VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1:2 (1:2)

Dank Torjäger Serge Gnabry hat Werder Bremen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga drei wichtige Punkte geholt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri gewann am Freitagabend das Nordduell beim VfL Wolfsburg überaus glücklich mit 2:1 (2:1) und verließ Relegationsplatz 16. Die über 90 Minuten besseren Gastgeber konnten eine Vielzahl zum Teil hochkarätiger Chancen nicht nutzen.

Gnabry brachte die Bremer mit seinen Saisontoren neun und zehn (10. und 18. Minute) früh in Führung, nach dem Anschlusstreffer durch den Spanier Borja Mayoral (19.) stürmten fast nur noch die Wolfsburger. Durch den Auswärtssieg zum Auftakt des 22. Spieltags ist Bremen nun punktgleich mit dem VfL Wolfsburg (beide 22).

dpa