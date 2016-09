Buntes Potpourri des Reitsports

Am Wochenende findet in Honings das Turnier des RuF-Vereins statt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Wochenende findet in Honings auf der Reitanlage Zöllner wieder das zweitägige Dressur- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Erlangen-Rathsberg statt.

Die Eleganz der Dressur und die Spannung bei den Springprüfungen stehen im Mittelpunkt des zweitägigen Turniers in Honings. © Ralf Rödel



Dieses Jahr erwarten die Starter neue Herausforderungen. Es sind neue Prüfungen wie die Dressurprüfung Klasse L auf Kandare und ein Stilspringen der Klasse L ausgeschrieben.

Samstag gehört der Dressur

Die Dressur findet am Samstag statt. Beim Reiterwettbewerb hat der Nachwuchs die Chance sein Können unter Beweis zu stellen. Bis zur anspruchsvollen Dressur der Klasse L ist auch in diesem Jahr wieder ein breites Spektrum des Reitsportes geboten. Am Sonntag wird den Zuschauern ein spannendes Programm gezeigt, das sich dem Springreiten widmet. Die Springprüfungen sind weit gefächert. Vom Springreiterwettbewerb über den Caprilli-Test bis zur Springprüfung der Klasse L ist für jeden das Passende dabei. Außerdem lädt der Ride and Run Wettbewerb, bei dem ein Reiter und ein Läufer einen Parcours überwinden müssen, zum Mitfiebern ein.

Alle Reitsport- und Pferdefreunde sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Eine genaue Zeiteinteilung der einzelnen Prüfungen wird kurz vor der Veranstaltung auf der Homepage www.ruvf-rathsberg.de veröffentlicht.

en