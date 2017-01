Burgstaller ist weg! Wehmut und Planspiele beim FCN

SCHRUNS - Noch am Montagabend hat Guido Burgstaller das Mannschaftshotel des 1. FC Nürnberg in Schruns verlassen, bereits heute soll er in Gelsenkirchen den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Beim Club wollen sie den Verlust des Torjägers als Gruppe auffangen. Der Trainer schließt aber auch einen Neuzugang nicht aus.

Der Trainer und sein Ex-Goalgetter: Nach dem Abgang Guido Burgstallers klafft im FCN-Angriff eine große Lücke. © Sportfoto Zink



Nach der Langlaufeinheit neben dem Stadion des FC Schruns merkte man einigen Spielern und auch Trainer Alois Schwartz schon noch an, dass am Abend zuvor aus ihrer Sicht etwas höchst Unerfreuliches passiert war. Der überraschende Abschied von Guido Burgstaller zum FC Schalke 04 hinterließ eine große Lücke, die nicht so einfach zu schließen sein dürfte.

"Wehmütig" sei die Stimmung im Hotel gewesen, sagt Georg Margreitter, der sich mit Burgstaller auch ein Zimmer teilte. "Aber natürlich ist das auch eine riesengroße Chance für ihn, ich wünsche ihm nur das Beste" - so in etwa drückte sich auch Schwartz aus, dachte dabei aber vor allem an seine Mannschaft.

Ohne den erfolgreichsten Torschützen wird es nicht bestimmt leichter in den nächsten Wochen und Monaten. Dass etwas passieren könnte, habe man schon länger geahnt, so Schwartz, das schon. Der Zeitpunkt überraschte dann aber auch den Trainer – der einen "extremen Effizienzverlust" beklagte.

14 Tore erzielte der Österreicher in der Hinserie und hätte in der Rückrunde möglicherweise auch noch das eine oder andere Mal getroffen. "Ihn Eins-zu-Eins zu ersetzen, wird schwierig", glaubt Schwartz.

Zumindest Kandidaten für die linke Seite gibt der Kader durchaus her; Rurik Gislason oder Shawn Parker könnten einspringen, Edgar Salli, wenn er unbeschadet vom Afrika-Cup heimkerhen sollte, auch Tim Leibold wird genannt. Aktuell kuriert er allerdings noch eine Schambeinentzündung aus und ist bis auf Weiteres kein Thema.

Aber selbst eine Systemumstellung wollte Schwartz nicht ausschließen, ebenso einen Neuzugang, eventuell bereits im Vorgriff auf den Sommer. Transfers sind schließlich ein Teil des Geschäfts, "das ist einfach so", sagte Schwartz – und packte seine Langlaufskier ein.

Wolfgang Laaß