BVB gewinnt ohne Reus in Leipzig - Düsseldorf siegt weiter

LEIPZIG - Zum Rückrundenstart setzte Fortuna Düsseldorf den Aufwärtstrend der vergangenen Spiele fort, nach einem Sieg in Augsburg haben die Rheinländer sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort steht der VfB Stuttgart, der sich zu Hause gegen Mainz fast noch für eine späte Aufholjagd belohnt hätte.

Spitzenreiter Dortmund bleibt weiter in der Spur, der Tabellenführer siegte in Leipzig.



Spitzenreiter Dortmund bleibt weiter in der Spur, der Tabellenführer siegte in Leipzig. Foto: Jan Woitas, dpa



RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Borussia Dortmund hat die erste Attacke des FC Bayern abgewehrt und seine Sechs-Punkte-Führung zum Rückrundenauftakt verteidigt. Der Herbstmeister gewann am Samstagabend ohne den verletzten Kapitän Marco Reus mit 1:0 (1:0) bei RB Leipzig und fügte dem Champions-League-Aspiranten damit die erste Heimniederlage in dieser Saison zu. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Axel Witsel in der 19. Minute. Die Dortmunder (45 Punkte) von Trainer Lucien Favre stellten einen Tag nach dem Bayern-Sieg in Hoffenheim den alten Vorsprung auf den jagenden Serien- und Rekordmeister wieder her. Leipzig bleibt Vierter (31).

Maximal fünf Minuten brauchten die Borussen, um zunächst vom Trainings- in den Kampfmodus zu schalten, wie es Sportdirektor Michael Zorc gefordert hatte. Favre schickte Mario Götze in die Sturmspitze, unterstützt durch Maximilian Philipp. Top-Torjäger Paco Alcácer blieb vor 41.939 Zuschauern in der ausverkauften Red Bull Arena erstmal nur eine Platz auf der Ersatzbank. Reus konnte auch nur zuschauen: Er war am Freitag im Training umgeknickt.

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)

Nach dem Trainer-Theater um Friedhelm Funkel hat Fortuna Düsseldorf im Kellerduell beim FC Augsburg den vierten Dreier in der Bundesliga nacheinander gefeiert. Benito Raman (89. Minute) schoss die Gäste im 100. Pflichtspiel des Oldies an der Seitenlinie der Rheinländer zum späten 2:1. Die Fortuna feierte damit einen großen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt und verschärfte die Krise bei den schon seit neun Partien sieglosen Fuggerstädtern.

Vor 27.568 Zuschauern brachte Marvin Ducksch (45.) die Düsseldorfer Offensiv-Minimalisten am Samstagnachmittag mit seinem ersten Saisontor in Führung. Jonathan Schmid (64.) glich zwischenzeitlich für den FCA, der mit Georg Kobel schon seine dritte Nummer eins in dieser Saison einsetzte, mit einem direkt verwandelten Freistoß aus. In der Schlussphase machte Raman den Rückrunden-Fehlstart der Hausherren perfekt. Düsseldorf hat mittlerweile sechs Punkte Vorsprung auf den FCA.

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2:3 (0:2)

Dem VfB Stuttgart ist der erhoffte Neuanfang im Abstiegskampf misslungen. Die Schwaben verloren zum Rückrundenauftakt gegen den FSV Mainz 05 mit 2:3. Ein Eigentor von Santiago Ascacibar (22. Minute) und die Treffer von Jean-Philippe Mateta (28.) und Alexander Hack (72.) besiegelten die verdiente Heimniederlage des VfB. Der eingewechselte Nicolás Gonzalez (83.) und Marc-Oliver Kempf (85.) verkürzten in einer turbulenten Schlussphase und sorgten mit ihrem Doppelpack plötzlich für Hoffnung. Anastasios Donis verpasste mit einem Pfostenschuss kurz vor dem Ende sogar noch den Ausgleich.

Mainz hat dank des ersten Bundesliga-Erfolgs seit dem 30. November den VfB um zehn Punkte distanziert und mit dem Kampf gegen den Abstieg vorerst nichts zu tun. Die Stuttgarter von Trainer Markus Weinzierl verharren nach einem weitgehend ernüchternden Auftritt vor 51.881 Zuschauern auf dem Abstiegsrelegationsrang.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

Peter Bosz hat bei seiner Rückkehr in die Bundesliga eine unglückliche Niederlage hinnehmen müssen. Der frühere Dortmunder Trainer und neue Coach von Bayer Leverkusen unterlag mit seinem Team zum Rückrundenauftakt Borussia Mönchengladbach mit 0:1 und verpasste damit den Anschluss ans obere Tabellendrittel.

Vor 29.628 Zuschauern in der BayArena traf Alassane Plea (37.) zum dritten Auswärtssieg für den Tabellendritten. Trotz einer Reihe von Tormöglichkeiten blieben die Gastgeber im ersten Pflichtspiel unter dem Nachfolger des nach der Hinrunde entlassenen Heiko Herrlich ohne Treffer.

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 3:1 (3:0)

Dank seines überragenden Sturm-Dreizacks hat Pokalsieger Eintracht Frankfurt einen guten Start in die Rückrunde geschafft und die Ambitionen auf das internationale Geschäft untermauert. Beim souveränen 3:1 gegen den SC Freiburg sorgte das Trio Sebastien Haller (36.), Ante Rebic (39.) und Luka Jovic (45.) innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung.

Nach dem Erfolg vor 49.200 Zuschauern belegen die Hessen für eine Nacht den fünften Platz in der Bundesliga. Freiburg verpasste es trotz des Treffers von Nils Petersen (69.) mit einem Sieg bis auf drei Punkte an die Europa-League-Ränge heranzurücken.

Hannover 96 - Werder Bremen 0:1 (0:1)

Der erhoffte Neustart bei Hannover 96 hat nicht stattgefunden. Der Tabellenvorletzte verlor zum Rückrunden-Auftakt gegen Werder Bremen 0:1 und zeigte dabei über weite Strecken erneut eine erschreckende Vorstellung. Milot Rashica markierte in der 32. Minute den Siegtreffer für die Bremer, die nach dem siebten Saisonsieg wieder in Richtung internationale Plätze blicken dürfen. Hannover bleibt mit lediglich elf Punkten tief im Abstiegskampf.

