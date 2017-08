BVB schlägt Hertha - Lewandowski erlöst die Bayern

Badstuber führt Aufsteiger Stuttgart zum Sieg über Mainz - vor 1 Stunde

KÖLN - Angeführt von einem starken Nuri Sahin besiegte Borussia Dortmund im Topspiel die Hertha aus Berlin. Die Bayern taten sich in Bremen lange schwer, doch dann kam der doppelte Robert Lewandowski. In Stuttgart sorgte ein Ex-Münchner für den ersten Bundesligasieg nach 77 Wochen.

Große Freude: Nuri Sahin feiert zusammen mit Lukasz Piszczek sein Tor zum 2:0. © INA FASSBENDER/afp



Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin 2:0 (1:0)

Der BVB setzt auch unter dem neuen Trainer Peter Bosz seine glänzende Heimserie fort. Mit dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Hertha BSC im Topspiel am Samstagabend verteidigten die Westfalen die Tabellenführung erfolgreich und wehrten den Angriff des FC Bayern ab. Pierre-Emerick Aubameyang (15. Minute) und der überragende Nuri Sahin (57.) bescherten dem niederländischen Coach vor 80.860 Zuschauern eine perfekte Bundesliga-Heimpremiere.

Dortmund ist nun seit 39 Meisterschaftsspielen nacheinander daheim ungeschlagen. "Wir können sehr, sehr zufrieden sein", sagte Mario Götze im TV-Sender Sky. Hertha-Trainer Pal Dardai sprach von einem "verdienten Sieg" des Gegners. "Dortmund war besser, das müssen wir akzeptieren. Von uns war das nicht grottenschlecht, darauf können wir aufbauen", sagte der Ungar.

Werder Bremen - Bayern München 0:2 (0:0)

Torjäger Robert Lewandowski hat einen lange Zeit ideenlosen FC Bayern München vor einem frühen Rückschlag in der neuen Saison gerettet. Beim Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer gewann der Rekordmeister am Samstagnachmittag dank eines Doppelschlages (72. Minute/75.) des polnischen Ausnahmestürmers mit 2:0 (0:0) bei Werder Bremen. Vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion stand Werder kurz vor einer Überraschung, musste am Ende aber im 1800. Bundesligaspiel die 14. Niederlage in Serie gegen die Bayern einstecken. Der bislang letzte Heimsieg Bremens gegen den Titelverteidiger liegt bereits elf Jahre zurück.

Der zweite Bayern-Sieg im zweiten Saisonspiel war angesichts der immensen Feldüberlegenheit nicht unverdient, aber dennoch glücklich. Fast das gesamte Spiel über wirkte das Team von Trainer Carlo Ancelotti ohne Spielidee. Die Bayern schienen sich einzig auf die individuelle Klasse ihrer Spieler zu verlassen. Dies wurde am Ende durch die beiden Toren Lewandowskis belohnt. Der Pole war zuvor 70 Minuten kaum in Erscheinung getreten.

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 2:2 (1:0)

1899 Hoffenheim hat trotz einer saft- und kraftlosen Vorstellung die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga verhindert und Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich den Sieg beim Heimdebüt verdorben. Drei Tage nach dem Scheitern in den Champions-League-Playoffs beim FC Liverpool waren die Kraichgauer im Rheinland in allen Belangen unterlegen, kamen aber dennoch zu einem überaus glücklichen 2:2 (0:1).

Andrej Kramaric (47.) und Mark Uth (70.) erzielten nach den Bayer-Führungen durch Wendell (33./Foulelfmeter) und Karim Bellarabi (49.) jeweils den Ausgleich. Es waren die einzigen Großchancen für Hoffenheim, das nach dem 1:0 gegen Bremen zum Auftakt vier Punkte auf dem Konto hat. Bayer erwischte nach schwacher Vorsaison und dem 1:3 in München zumindest ergebnistechnisch einen erneuten Fehlstart.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Eintracht Frankfurt hat die Startelf-Premiere seines neuen Stars Kevin-Prince Boateng völlig verpatzt. Im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit verlor die Eintracht gegen den VfL Wolfsburg trotz mehrerer guter Chancen mit 0:1 (0:1). Das entscheidende Tor schoss Daniel Didavi in der 22. Minute.

Boateng stand vor 46.000 Zuschauern nur bei einer Szene im Mittelpunkt: Da pfiff Schiedsrichter Benjamin Cortus nach einem Foul an dem früheren Schalke- und AC-Milan-Star zunächst Elfmeter für Frankfurt, nahm diese Entscheidung nach dem Einsatz des Videobeweises aber wieder zurück. Boateng hatte bei dieser Aktion im Abseits gestanden (28.). Die Wolfsburger vermieden durch diesen Sieg einen schweren Fehlstart in die neue Saison.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:2)

Mit seinem ersten Bundesliga-Tor hat Neuzugang Sergio Córdova einem unermüdlich anrennenden FC Augsburg einen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach gerettet. Der 20 Jahre alte Joker aus Venezuela traf in der 89. Minute zum 2:2 (1:2)-Endstand. Das Unentschieden war hochverdient für die Gastgeber, die nach der Pause vor 29.243 Zuschauern einen Sturmlauf veranstaltet hatten, der mit dem späten Treffer belohnt wurde.

Der Gladbacher Augsburg-Fluch hielt damit an. Auch beim siebten Gastspiel in der Augsburger Arena gelang kein Sieg. Gladbach spielte nur eine Hälfte gut auf. Der Schweizer Neuzugang Denis Zakaria (7. Minute) und Außenverteidiger Oscar Wendt (30.) erzielten die Tore zur Halbzeitführung. Alfred Finnbogason hatte nach 32 Sekunden das schnellste Tor in der nun siebenjährigen Augsburger Bundesliga-Geschichte erzielt.

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 1:0 (0:0)

Holger Badstuber hat sich mit einem starken Auftritt und dem Siegtor zum 1:0 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 direkt in die Herzen der Fans des VfB Stuttgart gespielt. Mit dem zweiten Bundesliga-Tor seiner Karriere sorgte der Neuzugang und langjährige Bayern-Profi nach 53 Minuten für den ersten Bundesliga-Dreier des Aufsteigers nach 77 Wochen. Der von Simon Terodde per Pfostenschuss vergebene Elfmeter nach 81 Minuten, auf den Schiedsrichter Benjamin Brand erst nach langer Rücksprache mit Video-Schiedsrichter Tobias Stieler entschieden hatte, hatte keine Auswirkungen.

Die Mainzer um den Ex-Stuttgarter Alexandru Maxim gehen dagegen mit zwei Niederlagen gegen die Aufsteiger Hannover und Stuttgart in die Länderspielpause. Sandro Schwarz ist der erste FSV-Trainer, der seine beiden ersten Saisonspiele in der Bundesliga verlor.

1. FC Köln - Hamburger SV 1:3 (0:2)

Bereits am Freitag siegte der Hamburger SV beim 1. FC Köln mit 3:1 (2:0). Die Hamburger mussten den Großteil der zweiten Halbzeit mit zehn Spieler bestreiten. Ihr Kapitän Mergim Mavraj hatte die Gelb-Rote Karte gesehen. André Hahn (28. Minute) und der US-Amerikaner Bobby Wood (34.) sorgten am Freitag vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion für den zweiten Sieg zum Saisonstart.

Für die Kölner sorgte Frederik Sörensen kurzzeitig für den Anschluss (90.+7). Lewis Holtby stellte umgehend den Abstand wieder her (90.+8). Schiedsrichter Felix Brych musste in der 49. Minute verletzt vom Platz. Für ihn kam der Vierte Offizielle Sören Storks - und zeigte Mavraj kurz danach die Gelb-Rote Karte.

dpa