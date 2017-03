Carina Witthöft sagt für Nürnberger WTA-Turnier zu

Dritte deutsche Top-Spielerin beim Nürnberger Versicherungscup - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Julia Görges und Annika Beck hatten bereits ihre Zusage gegeben – als dritte deutsche Top-Spielerin steht nun auch Carina Witthöft im Teilnehmerfeld für die fünfte Auflage des Nürnberger Versicherungscups (20. bis 27. Mai).

Nachwuchshoffnung Carina Witthöft ist auch heuer wieder beim Versicherungscup am Start. © Foto: Sportfoto Zink



Nachwuchshoffnung Carina Witthöft ist auch heuer wieder beim Versicherungscup am Start. Foto: Foto: Sportfoto Zink



Aktuell nimmt die 22-jährige Hamburgerin in der Weltrangliste Position 67 ein, ist damit hinter Angelique Kerber (2.), Laura Siegemund (38.), Görges (51.) und Beck (61.) die Nummer fünf aus deutscher Sicht. In Nürnberg steht Witthöft zum dritten Mal im Hauptfeld – vor zwei Jahren schaffte sie es als bestes Ergebnis bis ins Viertelfinale.

"Ich bin gespannt auf den Auftritt von Carina, denn ich traue ihr den Durchbruch in die erweiterte Weltspitze absolut zu", setzt Turnierdirektorin Sandra Reichel große Stücke auf Witthöft, die vor kurzem gegen die USA ihren Einstand im deutschen Fed-Cup-Team gab. Ihre gute Form unterstrich sie erst vor einer Woche mit dem Erreichen des Halbfinales beim WTA-Turnier in Budapest. Dort besiegte Witthöft unter anderem Annika Beck glatt in zwei Sätzen.

NZ

Mail an die Redaktion