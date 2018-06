Challenge 2018 live auf nordbayern.de: Das ist unser Tickerteam!

Studenten der Hochschule Ansbach versorgen Sie mit allen Neuigkeiten - vor 51 Minuten

ROTH - Schweiß, Tränen, große Emotionen: Der Challenge Roth lockt am Wochenende wieder Tausende an die Strecke. Mit unserem Live-Ticker auf nordbayern.de verpassen Sie nichts - wir stellen unser Team vor!

Jeder hilft jedem: Bilder wie dieses machen den Rother Triathlon aus. © Viola Bernlocher



Lisa Gerth.



Lisa Gerth: "Ich bin Lisa Gerth und mit meinen 20 Jahren die Jüngste unseres Tickerteams. Ich bin Biathlonexpertin, kenne mich aber auch mit den drei Sportarten beim Triathlon gut aus. Nur beim fränkischen Dialekt der Rother muss ich zwei Mal hinhören, denn ich komme aus Thüringen. Der Triathlon Challenge Roth ist mein erstes Event, von dem ich live berichte. Im Vorfeld habe ich schon viel über das Ereignis mitbekommen und bin gespannt, ob der Challenge hält was er verspricht.“

Tobias Weinfurtner.



Tobias Weinfurtner: "Ich bin Tobias Weinfurtner und komme aus dem schönen Regensburg. Meine größte Leidenschaft gehört von Kindesbeinen an dem Sport. Egal ob Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball und American Football oder Einzelsportarten wie Boxen, Tennis oder der Ausdauersport. Des Menschen liebstes Hobby verfolgt mich tagtäglich. Am Triathlon finde ich die Disziplin der Athleten faszinierend. Der Körper wird einer einzigen Extremsituation ausgesetzt. Ihn so zu konditionieren, dass er trotzdem alle Belastungen mitmacht, das genießt meinen aller größten Respekt!"

Philipp Znidar.



Philipp Znidar: "Ich bin Philipp Znidar, 23 Jahre jung und mich faszinieren vor allem drei Dinge: Mitreißender Sport, das Kennenlernen besonderer Menschen durch den Journalismus und Reisen außerhalb des Pauschalurlaubs. Beim Triathlon in Roth kann ich alles erleben. Außergewöhnliche Sportler, die über alle Grenzen des menschlichen Körpers hinauswachsen, internationale Fans aus vielen Kulturen und das Reisen…? Naja, die Strecke ist wohl lang genug, um viel herumzukommen. Also genau mein Ding."

Vincent Burger.



Vincent Burger: "Mein Name ist Vincent Burger, ich bin 22 Jahre alt und ein sehr sportinteressierter Mensch. Besonders Ballsportarten, vor allem Fußball, haben es mir angetan. Ich komme zwar aus der Region, habe aber noch nie den Triathlon in Roth miterlebt. Da ich jedoch nur gutes darüber gehört habe, freue ich mich live vor Ort sein zu können und dazu auch noch das Geschehen tickern zu dürfen. Es ist das erste Mal für mich ist ein Großevent auf diese Art und Weiße zu begleiten, deshalb bin ich gleichermaßen aufgeregt, wie auch gespannt was uns am langen Wettkampftag erwartet. Mir ist es wichtig die Leser unseres Tickers von Anfang bis Ende zu informieren, aber ich will den Challenge Triathlon natürlich auch in vollen Zügen genießen. Darum bin ich sehr glücklich diese Erfahrung machen zu dürfen."

Eine Kooperation mit der Hochschule Ansbach.

