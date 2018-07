Champions League: Bamberg startet mit doppeltem Heimspiel

Die Oberfranken treffen am dritten Spieltag auf Ex-Coach Banchi - vor 1 Stunde

BAMBERG - Mit der Basketball Champions League betritt Brose Bamberg in der kommenden Saison Neuland. In diesem für Bamberg neuen Wettbewerb darf der neunmalige deutsche Meister gleich mit zwei Heimspielen starten. Dies wurde nach der Veröffentlichung des Spielplans bekannt.

Bambergs neuer Coach Ainars Bagatskis trifft am dritten Spieltag auf AEK Athen und seinem Vorgänger Luca Banchi. © Georgi Licovski/dpa



Los geht es für Bamberg am Mittwoch, den 10. Oktober, um 20 Uhr, zum Premierenspiel gastiert dann Montakit Fuenlabrada aus Spanien in der Domstadt. Eine Woche später, am 17. Oktober (ebenfalls 20 Uhr), empfangen die Domstädter JDA Dijon aus Frankreich.

Bambergs erste Auswärtspartie stellt dann am dritten Spieltag gleich einen absoluten Härtetest dar: Am 24. Oktober wartet ab 18.30 Uhr kein Geringerer als der Titelverteidiger AEK Athen auf die neu formierte Mannschaft von Cheftrainer Ainars Bagatskis. In dieser Partie trifft Bambergs Neu-Coach auch auf seinen Vorgänger Luca Banchi. Der Italiener heuerte nach seinem Abgang aus Bamberg bei den Griechen an.

Ihr drittes Heimspiel absolvieren die Oberfranken gegen Lietkabelis Panevezys. Die Litauer rückten für Eskisehir - die Türken zogen sich aus allen Wettbewerben zurück - in die Gruppe C nach. Anschließend folgt am 7. November das Auswärtsspiel beim noch zu ermittelnden Qualifikanten, am 14.11. gastiert Hapoel Jerusslem in der Brose Arena, ehe das Gastspiel beim tschechischen Abonnements-Meister CEZ Nymburk die Hinrunde der Gruppe C abschließt.

An 12. Dezember startet für Bamberg in Fuenlabrada die Rückrunde, die am 6. Februar 2019 ihr Ende findet. Am 5./6. März starten dann die K.o.-Runden.

Der komplette Spielplan mit den genauen Tip-Off-Zeiten kann hier heruntergeladen werden.

Benjamin Strüh