Champions-League-Quali fix: Ice Tigers spielen international

Mannheim scheitert an München und macht damit Weg für Nürnberg frei - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Es war das erklärte Saisonziel von Namenspatron Thomas Sabo: Die Ice Tigers spielen ab der kommenden Spielzeit international. Unverhoffte Schützenhilfe bekommt Nürnberg dabei von den Mannheimer Adlern, die im Playoff-Halbfinale an Titelverteidiger München scheitern.

Die Ice Tigers spielen in der kommenden Spielzeit international. © Sportfoto Zink / ThHa



Es war im September vergangenen Jahres, unmittelbar vor dem Start in die aktuelle Spielzeit, als Thomas Sabo vor Fans seiner Ice Tigers trat. "Am Wochenende liefen Spiele in der Champions Hockey League", sagte der fränkische Unternehmer mit einer gewissen Enttäuschung, "und wir sind nicht dabei". Eine Äußerung, die er wohl schon damals als Kampfansage verstanden wissen wollte für die laufende Saison, die durchaus eine erfolgreiche werden könnte. Dass Nürnberg künftig international spielt, das steht seit Freitagabend jedenfalls fest - und zwar unabhängig davon, wie die umkämpfte Serie gegen die Eisbären aus Berlin ausgehen wird.

Weil die Adler Mannheim gegen den Titelverteidiger EHC München endgültig gescheitert sind, qualifizerten sich die Ice Tigers jetzt vorzeitig für die Champions Hockey League (CHL). Es ist die erste Teilnahme Nürnbergs am europäischen Top-Turnier. Neben den beiden erstplatzierten Klubs der 52 Spieltage dauernden DEL-Punkterunde - die Eisbären und der EHC - qualifiziert sich auch der Meister. Der allerdings wird zwischen Berlin, München und Nürnberg ausgespielt, weshalb die Ice Tigers jetzt schon vorzeitig für die Champions League planen können.

"Thomas Sabo führt ein internationales Unternehmen", sagte Sportdirektor Martin Jiranek noch im September, "natürlich ist sein Wunsch nachvollziehbar, international Eishockey spielen zu wollen." Ein Wunsch, der in der kommenden Saison in Erfüllung geht.

tl