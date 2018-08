Keine Zähler zum Bundesliga-Start: Der 1. FC Nürnberg verliert am ersten Spieltag mit 0:1 bei der Hertha. In der Hauptstadt startete die Köllner-Elf zwar ordentlich, verlor in der Folge aber erst den Faden und dann das Spiel.

Nicht schon wieder in der Nachspielzeit! Mehr als 45 Minuten war die Elf von Damir Buric gegen den SC Paderborn in Überzahl, mit einer 2:0-Führung kurz vor Schluss brachte sich die Spielvereinigung in eine denkbar gute Ausgangslage - ehe sie sich dann in den letzten Minuten um die drei Punkte brachte.