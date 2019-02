Chancenlos beim HSV: Die Clubfans schäumen vor Wut

NÜRNBERG - Erst der Mutmacher gegen Bremen, jetzt der Stimmungsnullpunkt: Gegen den Hamburger SV zeigt der 1. FC Nürnberg eine seiner schlechtesten Saisonleistungen. Club-Kapitän Hanno Behrens entschuldigt sich bei den Fans - doch die schäumen im Netz bereits.

Hängende Köpfe: Der 1. FC Nürnberg scheidet verdient gegen den Hamburger SV aus dem DFB-Pokal aus. © Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / DaMa



Es ist die zweite Minute der Nachspielzeit, die die Statistik zumindest noch etwas beschönigt. Nürnbergs Matheus Pereira kommt nahe der Strafraumgrenze aus zentraler Position zum Abschluss. Ein Hauch von Gefährlichkeit, bestenfalls, zu lasch, zu drucklos versucht's der Brasilianer in Richtung HSV-Tor. Geblockt. Es ist die einzige ernstzunehmende Chance in 90 Minuten. 90 Minuten, in denen der Club offensiv alles vermissen lässt. 90 Minuten, welche die Fans und auch die Akteure selbst ratlos zurücklassen.

"Wir müssen uns bei den Fans entschuldigen", sagt Club-Kapitän Hanno Behrens, der von einer verdienten Niederlage spricht. "So kannst du hier in Hamburg nicht bestehen. Ich weiß nicht, ob einige nicht frei im Kopf waren." Sein Trainer Michael Köllner widerspricht nicht, findet aber diplomatischere Worte. Seine Mannschaft habe "Probleme in ihrem Spiel gehabt", der Blick, betont er, gehe aber nach vorne - nach Hannover, wo der 1. FC Nürnberg am Samstag (im Live-Ticker auf nordbayern.de) zum Kellergipfel antritt.

Ein Blick nach vorne, der nicht nur den Fans Sorgen macht. "Mit dieser Leistung gibt es am Samstag in Hannover ein böses Erwachen", sagt Club-Keeper Christian Mathenia nach der Partie (weitere Stimmen lesen Sie hier).

Binnen kürzester Zeit liefen in der Kommentarspalte von nordbayern.de über 150 Kommentare ein. Eine Auswahl:

"Die Mannschaft hat ganz eindeutig keinen Bock mehr auf diesen Trainer. Wie lange dauert es eigentlich noch bis Bornemann kapiert, dass die Mannschaft schon seit Wochen gegen den Trainer spielt."

- User bresslufdschubm

"Das war heute ein einziger Offenbarungseid und komm mir jetzt bitte keiner der HSV ist kein normaler Zweitligist. Bei denen haben drei Stammspieler gefehlt und sie haben in diesem Spiel mit einer besseren Jugendmannschaft gespielt. Kein einziger Torschuss in 94 Minuten ist erbärmlich. Warum wurde wieder so viel rotiert."

- User AFC

"Diese Leistung ist eine absolute Frechheit! Wie lange darf Michael Köllner noch Schaden anrichten? Wenn Andreas Bornemann jetzt nicht versteht, dass sein Trainer unter keinen Umständen mehr tragbar ist, muss auch er selbst unverzüglich von seinem Amt entbunden werden, um weiteres Unheil von unserem Club abzuwenden."

- User Clubfan1979

"Mir fällt kein plausibler Grund ein, für einen solch destruktiv hoffnungslosen Glubb 1 Minute Lebenszeit im Stadion oder vor dem Bildschirm zu opfern. Das war heute erbärmlich- ohne Worte!"

- User Frankenbou

"Da hofft man immer, dass es nicht mehr schlechter geht und dann scheidet der Club mit einer völlig indiskutablen Leistung im Pokal aus. Keine Einstellung, kein System, und kein Aufbäumen gegen die Niederlage. Dabei ging es um richtig viel Geld und um das Tanken von Selbstvertrauen vor dem Hannover-Spiel."

- User Der Unterfranke

Kein einziger Schuss auf das Tor! Keine Moral! Einfach nur schlecht und für jeden der das anschauen musste eine Zumutung! Köllner Raus!

- User Clubbbberer69

