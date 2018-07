So früh in der Vorbereitung haben Testspiele freilich keinen großen sportlichen Wert. Dennoch ist ein Sieg immer gut für die Fußballerseele - so auch das 3:0, das der 1. FC Nürnberg beim Testspiel in Seligenporten errang. Dabei war durchaus mehr drin, hätte der Club seine Chancen genutzt. © Sportfoto Zink / DaMa