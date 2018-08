CHL: Das erwartet die Ice Tigers gegen Hradec Kralove

NÜRNBERG - Brandon Segal ist 35 Jahre alt und seit 15 Jahren Profi. Seitdem hat der Kanadier viel gesehen und viel erlebt. Am Wochenende feiert er aber eine Premiere. Das gilt auch für seinen Klub, die Thomas Sabo Ice Tigers.

Brandon Segal nimmt im Test gegen Mlada Boleslav Maß, am Freitag geht es bei Hradec Kralove um Punkte. © Foto: Sportfoto Zink



Mit dem Start in die Champions Hockey League am Freitag (17 Uhr) beim tschechischen Erstligisten Mountfield HK Hradec Kralove begeben sich die Ice Tigers auf für sie noch unbekanntes Terrain. Als erstes Team aus Nürnberg nehmen sie an der Königsklasse ihrer Sportart teil. Und selbst für einen erfahrenen Haudegen wie Segal ist das noch etwas Besonderes. "Ich spiele das erste Mal in der CHL, das wird eine spannende Sache, gegen Teams aus anderen Ländern zu spielen. Ich freue mich auf die Herausforderung", sagt der wuchtige Flügelstürmer.

Einen ersten Vorgeschmack auf ihren tschechischen Gegner bekamen die Ice Tigers bereits am vergangenen Sonntag im Finale des eigenen Vorbereitungsturniers gegen Mlada Boleslav. Aus einem hart umkämpften Duell gingen die Gäste aus der Verlängerung mit 4:3 als Sieger hervor.

"Ich denke, das Spiel gegen Mlada Boleslav hat uns geholfen, das war ein hart umkämpftes Spiel", so Segal, "das Spiel in Hradec Kralove wird vermutlich ähnlich. Ich rechne mit einem versierten Gegner, der die Scheibe gut laufen lässt. Wir dürfen uns nicht viele Scheibenverluste leisten. Wenn man gegen solche Gegner Scheiben hergibt, schlagen sie Kapital daraus".

Hradec Kralove mit jüngerem Kader

Hradec Kralove landete in der tschechischen Extraliga in der vergangenen Saison in der Hauptrunde auf Rang drei und schied in den Play-offs im Halbfinale aus. Im Schnitt sind die Gastgeber vom Oberlauf der Elbe etwas kleiner (1,83 Meter) und leichter (87 Kilo) als die Nürnberger (1,86 Meter/89 Kilo). Mit 25 Jahren im Mittel stellt Hradec Kralove gegenüber den durchschnittlich gut 27 Jahre alten Ice Tigers auch den jüngeren Kader. Über Erfahrung verfügt das Team von Trainer Tomas Martinec dennoch. Der Coach der Nordböhmen ist ein Namensvetter, aber nicht der Ex-Spieler der Ice Tigers.

Modus und mehr: Das erwartet die Ice Tigers in der CHL

Klangvollster Name in seinem Aufgebot ist der von Petr Koukal. Der größte Erfolg des Mittelstürmers war der WM-Titel mit der Tschechischen Republik im Jahr 2010, dazu wurde er mit seinem Heimatland zweimal Vizeweltmeister und holte zweimal Bronze. Ein weiterer international bekannter Profi ist der 38-jährige slowakische Angreifer Roman Kukumberg. Wie die Ice Tigers befindet sich Hradec Kralove aber noch in der Findungsphase nach umfangreicheren Wechseln beim Personal.

"Wir müssen schlau spielen"

Martinec, der von Assistenztrainer zum Chef aufgestiegen ist, hat zehn Neuzugänge zu integrieren und zwölf Abgänge zu kompensieren. Darunter Torhüter Patrick Rybar, der nach Detroit in die National Hockey League wechselte. Von den fünf besten Scorern des Teams der Vorsaison, das im Halbfinale des Spengler Cups stand, ist nur noch Koukal übrig. Auch die Tschechen befinden sich wie die Ice Tigers im Umbruch.

"Die Tschechen und die Finnen sind seit zwei Monaten auf dem Eis, man hat am Sonntag gesehen, wie gut die Tschechen sind", erinnert Nürnbergs Coach Kevin Gaudet an das vergangene Wochenende und nimmt die Aufgaben des anstehenden ins Visier.

Auf alle Fälle werden die Nürnberger am Wochenende viel in Bewegung sein. Am Donnerstagmittag fährt der Bus nach Hradec Kralove, direkt nach dem Spiel geht es zurück und am Samstag ins Flugzeug nach Oulu, wo der finnische Meister Kärpät am Sonntag (18 Uhr) Heimrecht hat. Aber auch auf dem Eis müssen die Ice Tigers viel unterwegs sein, es warten zwei laufstarke Gegner. "Wir wollen und müssen viel laufen. Und wir müssen schlau spielen, wenn wir gewinnen wollen", prophezeit Gaudet. Letzteres ist für Segal sicher nichts Neues.

Florian Jennemann