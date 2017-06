Club bestätigt: Kutschke wechselt nach Ingolstadt

Zuletzt nach Dresden verliehener Angreifer verlässt den 1. FC Nürnberg - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt ist es fix: Der zuletzt nach Dresden verliehene Stürmer Stefan Kutschke kehrt nicht mehr zum 1. FC Nürnberg zurück. Wie der Club am Sonntag mitteilte, wechselt der 28-Jährige zum Absteiger FC Ingolstadt.

Stefan Kutschke trägt ab der kommenden Saison das Trikot des FC Ingolstadt. © dpa



Stefan Kutschke trägt ab der kommenden Saison das Trikot des FC Ingolstadt. Foto: dpa



Stefan Kutschke kehrt dem 1. FC Nürnberg den Rücken. Wie der Club am Sonntag auf seiner Homepage mitteilte, wechselt der 28-Jährige zur neuen Saison vom Sportpark Valznerweiher zum FC Ingolstadt 04. Am Sonntag hätten der FCN und der Bundesliga-Absteiger die letzten Details des Wechsels geklärt.

"Stefan hat uns klar signalisiert, dass er in der neuen Saison eine andere Herausforderung suchen und dieses Angebot aus Ingolstadt unbedingt wahrnehmen möchte", lässt sich Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann zitieren. Kutschke hatte mehrfach betont, wie unwohl er sich in Nürnberg gefühlt habe und dass er auf keinen Fall mehr zum Club zurückkehren wolle. Der FCN hatte ihn in den vergangenen anderthalb Jahren an Dynamo Dresden verliehen.

Für Dresden erzielte der 1,94 Meter große Stürmer, der im Sommer 2015 nach Nürnberg gewechselt war, in 50 Pflichtspielen 21 Treffer und schaffte 2016 den Aufstieg in die 2. Liga. In seiner Zeit beim Club kam Kutschke auf magere 13 Pflichtspieleinsätze bei den Profis und in der U21, in denen ihm zwei Tore gelangen.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Beteiligten laut der Club-Mitteilung Stillschweigen. Klar ist jedoch: Auch wenn der gebürtige Sachse noch einen laufenden Vertrag in Nürnberg hatte - eine besonders komfortable Verhandlungsposition hatte Bornemann nicht. Mit einem derart offenkundig wechselwilligen Spieler "auf dem Tisch" sowie den allseits bekannten und oft bemühten leeren Kassen in der Hinterhand lässt sich nunmal schlecht pokern.

Dringend benötigtes Geld bringt der Wechsel dennoch ein. "Für uns ging es dabei natürlich auch um die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte", bestätigt Bornemann die finanziellen Gründe des Verkaufs. "Wir wünschen Stefan für seine Zukunft alles Gute."