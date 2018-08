Club-Ekstase und Platzsturm: So war die wilde Aufstiegsparty

Empfang am Valznerweiher mit 10.000 Fans - Bierdusche für Köllner - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vor gut dreieinhalb Monaten machte der 1. FC Nürnberg seine Rückkehr in die Bundesliga klar - und eine ganze Stadt taumelte im Ausnahmezustand, tagelang. In Sandhausen stürmten Fans den Platz, während in Nürnberg erst Tränen flossen, dann Pyro die Aufstiegsnacht erhellte. Weil's so schön war blicken wir zurück!

Bilderstrecke zum Thema Aufsteiger, Aufsteiger! Behrens, Valentini und Co. feiern Mega-Party Was für eine rot-schwarze Nacht! Die Spieler des 1. FC Nürnberg ließen es nach dem wilden Empfang am Valznerweiher in der Bar Nürnberg krachen. Behrens, Leibold, Köllner und Co. feierten mit geladenen Gästen bis in die Morgenstunden. Hier sind die Aufstiegs-Partybilder!



Bilderstrecke zum Thema Wahnsinn am Valznerweiher: Fans feiern mit Pyro den Aufsteiger-Club Es ist vollbracht: Der Club ist zurück in der Bundesliga. Für die Fans gab es nach Schlusspfiff kein Halten mehr. Die Massen zogen direkt zum Valznerweiher, wo die Mannschaft sich von den Anhängern feiern lässt. Die Masse fordert die Köllner-Truppe - und die sorgte im Anschluss für eine Mega-Party! Hier kommen Gänsehaut-Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Platzsturm und Bierdusche! Die Club-Sause in Sandhausen Es ist das Ende einer Leidenszeit: Der 1. FC Nürnberg spielt in der kommenden Saison wieder im Bundesliga-Oberhaus - Aufstieg! In Sandhausen brechen alle Dämme, Fans stürmen den Platz, Pyrotechnik wird gezündet. Und Trainer Michael Köllner bekommt eine Bierdusche ab. Die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Behrens, Leibold, Aufstieg! Der Club schafft's in Sandhausen Vier triste Jahre musste der FCN in der Zweitklassigkeit zubringen. In Sandhausen macht Nürnbergs Lieblingsverein am 33. Spieltag nun ein Strich darunter. Durch das 2:0 am Hardtwald, bei dem wieder einmal der Kapitän den Club auf Kurs bringt, kehrt der Altmeister in die Bundesliga zurück. Spielbilder? Auf geht's!



Bilderstrecke zum Thema Erstliga-Ekstase am Hardtwald: Bestnoten für den Rückkehrer-Club! Der FCN ist wieder da, wo er hingehört! Nach dem souveränen Sieg beim SV Sandhausen ist Frankens Nummer eins wieder erstklassig. Dass die Noten nach einem solchen Erlebnis gut ausfallen, ist wenig überraschend - mit welch grandiosem Notendurchschnitt (1,9!) die User den Club in die Bundesliga winken, ist aber dennoch bemerkenswert.